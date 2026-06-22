Allemagne : Schlotterbeck forfait pour le reste du Mondial

inexact, c'est du 50/50 pour le moment. B.Traoré et B.Koné.
l'OM proposerait de payer sur 5 ans, avec un abo UGC et des tickets resto en bonus
Le peuple Iranien est un peuple civilisé pauvre tanche que tu es... Mais il est vrai qu il faut etre équipé d'un cerveau pour pouvoir faire la distinction entre un peuple et ceux qui le gouvernent pauvre tanche que tu es.... Le régime des molah n'est pas le peuple iranien pauvre tanche que tu es!!!
whaou. vache c est tellement nul !
Liverpool vont faire une seconde offre à 130 M
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