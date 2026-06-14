Allemagne - Curaçao : Les compositions (19h sur M6 et beIN Sports 1)

La composition de l'Allemagne : Neuer - Tah, Schlotterbeck, Kimmich - Brown, Pavlovic, Nmecha, Wirtz, Musiala - Sané, Havertz

La composition de Curaçao : Room - Bazoer, Obispo, Fonville, Floranus - Bacuna, Bacuna, Comenencia - Locadia, Chong, Hansen