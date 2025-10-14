ICONSPORT_273375_0002

Algérie : Luca Zidane encaisse un but au bout de 5 minutes

Mondial 202614 oct. , 19:16
parGuillaume Conte
Déjà qualifié pour la Coupe du monde 2026, l’Algérie a décidé de laisser sa chance à Luca Zidane, le fils de Zinedine, pour sa première convocation avec les Fennecs. Le gardien de Grenade pourra difficilement connaitre pire départ puisqu’il a encaissé un but au bout de cinq minutes de jeu. L’Ouganda a profité d’une très mauvaise relance de la défense algérienne pour tromper Luca Zidane d’un beau tir croisé, sur lequel il ne peut pas grand chose. Des débuts compliqués pour l’ancien du Real Madrid, qui connait là sa première sélection avec l’Algérie. 
