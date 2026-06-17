Le joueur de l'OM a été transparent

Algérie : Gouiri se fait démolir après le naufrage

Mondial 202617 juin , 7:20
parClaude Dautel
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L'Algérie a pris une correction contre l'Argentine (0-3) pour débuter le Mondial 2026 et désormais les joueurs doivent assumer. Amine Gouiri se fait notamment allumer pour sa prestation face à Lionel Messi et ses coéquipiers.
C'est peu dire que du côté de la presse et des supporters algériens on n'a pas du tout apprécié la copie rendue par les Fennecs face aux champions du monde en titre. Être battu par l'Argentine est une chose, mais de cette manière en est une autre. « Nous présentons nos excuses à notre peuple pour cette performance. Nous allons analyser ce que nous avons mal fait afin de réagir », a promis Ramy Bensebaini après la déroute (0-3). Mais il n'empêche que si l'Algérie doit gérer cela collectivement, certains joueurs se font allumer. Et c'est notamment le cas d'Amine Gouiri, titulaire au coup d'envoi et qui a été totalement transparent. Résultat, sur le site spécialisé algérien DZFoot, le joueur de l'Olympique de Marseille se fait déglinguer avec la plus mauvaise note de son équipe, un 3 sur 10.

La Ligue 1 égratignée par la presse algérienne

Pour le média sportif algérien, Amine Gouiri a eu tout faux. « On peut très raisonnablement se demander s'il a touché une seule fois le ballon durant les trente premières minutes. Son pressing était insuffisant, ses courses limitées, sa contribution dans le jeu trop faible et son match, en résumé, est raté », écrivent nos confrères au sujet du joueur de l'OM. A noter que Gouiri n'est pas le seul à prendre une aussi mauvaise note puisqu'un autre joueur de Ligue 1, Hicham Boudaoui, a lui aussi été déglingué, même si DZFoot se demande s'il n'a pas des circonstances atténuantes : « Était-il malade ou diminué ? Habitué à courir pendant 90 minutes, le milieu niçois s'est montré complètement apathique et amorphe durant cette rencontre, choquant même par son manque de réactivité à des moments où son équipe avait vraiment besoin de lui. »
En attendant, l'Algérie va vite devoir retrouver ses esprits, car dans cinq jouers face à l'Autriche, il faudra montrer un autre visage que celui vu contre l'Argentine, sous peine d'être rapidement en très grand danger dans ce Mondial 2026.

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mais tu es buté comme mec, tu peux mettre dembele en pointe que ce seras pareil arretere de comparer le PSG et EDF pas la meme animation pas les meme joueurs tu es en train de dire que dembele sa carriere a commencer ya 1ans et demie? rater des controles des passes, c'est parce qu'il est pas 9? dembele a plus jouer ds sa carriere en ailier et aussi en 10 a dortmund avec aubameyang devant lui. la semaine derniere vous disiez mbappé vient gener dembele !! pourquoi avec olise ca marche ? alors j'asore dembele mais faut juste etre objectif et qu'il doit hausser son niveau peu importe le poste

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