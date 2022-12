TV : Pays-Bas - Argentine, sur quelles chaînes et à quelle heure ?

Dans : Mondial 2022.

Par Alexis Rose

Après un début de Coupe du Monde plutôt réussi avec trois victoires de suite, l’Argentine passera un premier vrai gros test face aux Pays-Bas en quarts de finale.

Quelle heure pour Pays-Bas - Argentine ?

Suite au premier match du week-end entre la Croatie et le Brésil, ce sera au tour de l’Argentine, un autre outsider de ce Mondial 2022, d’entrer en piste dans ces quarts de finale. Pour voir le dernier carré, avec un potentiel choc contre la Seleçao en vue, l'Albiceleste va devoir battre les Pays-Bas. Un match qui se déroulera ce vendredi 9 décembre à 20 heures au Lusail Iconic Stadium au Qatar. L'abitre de la rencontre sera l'Espagnol Mateu Lahoz.

Sur quelles chaînes suivre Pays-Bas - Argentine ?

Alors que le match du Brésil ne sera pas diffusé en clair, ce choc entre l’Argentine et les Pays-Bas sera, lui, bien accessible au plus grand nombre. Puisque ce deuxième quart sera disputé devant les caméras de TF1 et de beIN Sports 1. Sur la Une, les commentaires seront assurés par Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, alors que Saber Desfarges sera en bord terrain.

Les 3 quarts de finale du Mondial sur TF1 :

Vendredi à 20h : Argentine / Pays-Bas

Samedi à 16h : Portugal / Maroc

A 20h : France / Angleterre

Commentaires : @gregmargotton et @BixeLizarazu

Bord terrain : @SaberDesfa pic.twitter.com/j1O8yIKGy0 — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) December 6, 2022

Les compos probables de Pays-Bas - Argentine :

Toujours invaincus dans cette Coupe du Monde, les Pays-Bas n’ont pas vraiment marqué les esprits malgré de belles victoires contre le Sénégal en poules (2-0) ou les USA en huitièmes (3-1). Mais avec une équipe remplie de talents, Louis van Gaal a clairement les armes pour faire tomber l’Argentine de Messi et atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde. Seul De Vrij est incertain.

La compo probable des Pays-Bas : Noppert - Timber, Van Dijk, Ake - Dumfries, De Roon, De Jong, Blind - Klaassen - Gakpo, Memphis Depay.

Après une défaite inaugurale contre l’Arabie Saoudite (1-2), l’Argentine a bien relevé la tête en enchaînant les succès. Grâce notamment à un grand Lionel Messi, auteur de buts décisifs, notamment face à l’Australie en huitièmes (2-1), l'Albiceleste de Lionel Scaloni peut voir loin. Mais pour viser les demi-finales, l’Argentine devra peut-être composer sans Papu Gomez, touché à une cheville.

La compo probable de l’Argentine : Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Acuna - De Paul, Fernandez, Mac Allister - Alvarez, Messi, Di Maria.