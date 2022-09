Thierry Henry découpe la VAR à la tronçonneuse

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

Sélectionneur adjoint de la Belgique et consultant pour Prime Video, Thierry Henry a dézingué la VAR à quelques semaines de la Coupe du monde.

Depuis son intronisation dans les grands championnats ainsi que pour les compétitions internationales, l’assistance vidéo à l’arbitrage fait débat. En effet, la VAR ne fait absolument pas l’unanimité et ce ne sont pas des consultants comme Thierry Henry qui lui font bonne presse. A l’occasion d’une conférence lors des « Leaders Week sport business », le consultant de Prime Video, meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France, a vivement critiqué la VAR et son utilisation par les arbitres. Pour l’ancien attaquant du FC Barcelone et d’Arsenal, son utilisation tue peu à peu le football et les émotions qu’elle suscite chez les joueurs, notamment au moment des buts marqués. Un argument implacable contre la VAR selon lui, qu’il ne porte clairement pas dans son cœur à l’instar de nombreux supporters et observateurs du ballon rond.

Thierry Henry totalement opposé à la VAR

🔴OFFICIEL



Thierry Henry sera l’entraîneur de la Belgique face au Pays Bas ce dimanche 25 septembre. pic.twitter.com/G8jC88tVNV — Joueurs Belges 🇧🇪 (@JoueursBE) September 22, 2022

« Ce qui m'agace avec la VAR, c'est qu'elle n'est pas assez rapide. Ensuite, il s'agit toujours de la décision de quelqu'un qui se trouve dans un camion ou ailleurs, car ce n'est pas la VAR qui décide. La VAR ne fait que rappeler la situation » détaille Thierry Henry avant de conclure. « Maintenant, après avoir marqué, vous ne savez même pas si vous devez sauter de joie. Est-ce que je saute ? Est-ce que je fais la fête ? Est-ce que je ne fais pas la fête? Cela tue la joie du jeu » a déploré Thierry Henry, qui est totalement opposé à l’assistance vidéo à l’arbitrage et qui le fait savoir sans langue de bois. Un sentiment qui était déjà perceptible dans les analyses de l’ancien buteur de l’Equipe de France lors de ses interventions sur l’antenne de Prime Video et qui ne fait désormais plus aucun doute : Thierry Henry est un fervent opposant à l’assistance vidéo à l’arbitrage et il l’assume pleinement.