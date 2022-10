Mondial au Qatar, le coup de gueule du PSG

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

La saison 2022-2023 ne ressemble à aucune autre avec cette Coupe du monde intercalée dans le calendrier classique. Le PSG en fait les frais comme tout le monde.

Le calendrier s'accélère avant la coupure internationale. Une pause express tant les sélections nationales n’auront quasiment pas le temps de préparer cette Coupe du monde qui peut provoquer de grosses surprise au final. L’enchainement est sans pitié pour les joueurs internationaux, qui doivent caser le maximum de matchs avec leur club en championnat comme en Coupe d’Europe, avant de pouvoir filer au Qatar sans que cela n’endommage trop le calendrier. La reprise sera aussi corsée, avec des matchs pendant les vacances de Noël un peu partout en Europe pour compenser ce retard. Au coeur d’une série de 11 matchs avant la trêve, le PSG commence à perdre quelques joueurs sur des pépins physiques. Pour Christophe Galtier, l’entraineur du club parisien, la cadence est infernale et difficile à tenir.

Revivez le passage de Christophe Galtier dans notre studio https://t.co/1DL7waZXZY avant #SDRPSG. 🎙️⤵️ pic.twitter.com/NcE9mZcHje — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 7, 2022

« Les blessures actuelles peuvent inciter les joueurs à s'interroger en vue du Mondial. J'en parle assez librement parce que tout le monde est dans cette réflexion. Ce sont des joueurs compétiteurs et compétitifs qui veulent tout jouer. Ils veulent être performants en Ligue 1, en Ligue des champions et en équipe nationale. Ils mettent beaucoup de choses en place dans leur organisation individuelle pour être performant et on les accompagne. Mais c'est le constat de tous les entraîneurs : ce calendrier est démentiel », a livré un Christophe Galtier qui va sérieusement faire tourner ce samedi à l’occasion du match à Reims. En raison des blessures comme des mises au repos forcées. Ce sera par exemple le cas d’un Lionel Messi qui avait bien senti le coup venir en demandant à sortir lors du match face au Benfica Lisbonne, préférant ne pas rester sur le terrain pour ne pas aggraver les choses.

La Coupe du monde devait se dérouler en été

En attendant, au coeur de son marathon, le PSG va réaliser l’exploit de jouer trois fois en six jours, avec des matchs face à Benfica mercredi dernier et mardi prochain, et une rencontre face à Reims intercalée. « Il n'y a que six jours entre les deux matches contre Benfica, ce n'était jamais arrivé », a pesté le technicien du PSG qui se demande dans quel état ses troupes vont finir l’automne. Sans parler de la Coupe du monde qui arrive derrière et se déroule au coeur de la saison. Pour mémoire, en 2010, au moment de l’attribution de l’organisation de la Coupe du monde, le Qatar avait stipulé qu’il ne bouleverserait pas le calendrier international, et que la compétition devait se dérouler au mois de juin et juillet, comme à son habitude. Sans quoi, le cahier des charges n’aurait pas été rempli, et l’organisation du Mondial aurait été confié aux Etats-Unis.