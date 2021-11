Mondial 2022 : Neymar élimine la France avant la finale

Dans : Mondial 2022.

Par Baptiste Mulatier

A un an du début de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Neymar a donné son pronostic. La star du PSG voit le Brésil s’imposer en finale contre une nation européenne, mais ce n'est pas la France.

A part la Coupe des Confédérations (2013) et les Jeux Olympiques (2016), Neymar n’a pas remporté de grand titre avec le Brésil. Il était blessé lors du sacre de sa sélection à la Copa America 2019. Il a disputé la finale de cette même compétition il y a quelques semaines, perdue face à l’Argentine. En Coupe du monde, il s’était blessé en quarts de finale en 2014, et n’avait donc pas assisté directement au désastre contre l’Allemagne en demies (7-1). En 2018 en Russie, le Brésil a été sorti en quarts contre la Belgique (2-1). Le joueur du PSG mise donc énormément sur la prochaine Coupe du monde, qui démarre dans un an. Il a clairement affirmé il y a quelques temps qu’elle serait sûrement sa dernière, alors qu’il n’aura « que » 30 ans. « J’espère rentrer dans l’histoire de la Coupe du monde. La compétition approche à grands pas. J’aurais une autre possibilité de défendre les chances de mon pays », a confié Neymar à BeIN Sports avant de donner son pronostic.

« On ramènera le trophée à la maison, peut-être contre l’Italie en finale » selon Neymar

🏆 Neymar : "La Coupe du Monde, c'est mon plus grand rêve, le but ultime de ma vie"#365TOGO pic.twitter.com/fioxJB1kPk — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 21, 2021

« J’imagine que le Brésil sera sacré champion du monde. On ramènera le trophée à la maison. Contre qui ? C’est difficile. Peut-être l’Italie. Mais nous ramènerons le trophée à la maison », a assuré Neymar, particulièrement confiant. Le Brésil, premier du groupe sud-américain devant l’Argentine, a déjà décroché son ticket pour le Qatar. La Seleção de Tite va pouvoir se servir des cinq derniers matchs pour tranquillement préparer ce grand événement, dont Neymar en a fait un objectif clair et net.