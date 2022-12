Macron au Qatar, il est retenu par le maillot

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

Emmanuel Macron a réservé ses places pour la demi-finale entre la France et le Maroc, ce mercredi au Qatar. Un déplacement qui fait bondir certains hommes politiques.

Grand fan de football, Emmanuel Macron peut devenir le premier président de la république française deux fois champions du monde. Il avait déjà été du sacre des Bleus en Russie en 2018, et va désormais suivre avec encore plus d’attention la fin du parcours des hommes de Didier Deschamps au Qatar. L’homme politique a prévenu depuis le départ, il sera de la partie à partir des demi-finales, et devrait donc se rendre à Doha pour le match de mercredi face au Maroc. Sa présence ne surprendra personne, même si Emmanuel Macron a été interpellé au sujet de cette arrivée dans l’Emirat après les polémiques sur la tenue de ce Mondial.

Le Qatargate débarque en Europe

Ses opposants politiques ont bien compris la portée populaire d’un tel geste, surtout que la passion du Président pour le football n’est pas feinte, mais la dimension politique devrait prendre le dessus pour Manuel Bompard. « Je pense qu’il a tort, on peut à la fois respecter l’enthousiasme de la population pour l’équipe de France, mais ce n’est pas la même chose d’apporter sa caution politique (au Qatar) en se rendant sur place. L’équipe de France a besoin de ses supporters pour gagner, sans doute pas de la présence d’Emmanuel Macron en tribune, par contre les droits de l’homme au Qatar eux ont besoin de l’action diplomatique de la France », a livré le député de la France Insoumise sur France Inter.

On sait depuis des années que cette #CoupeDuMonde est un drame écologique et social, il y a une enquête en France sur un pacte de corruption lié à son attribution, aujourd’hui le #Qatargate au Parlement européen : je demande à @EmmanuelMacron de ne pas se rendre mercredi au Qatar pic.twitter.com/GMOztS3xnp — Yannick Jadot (@yjadot) December 12, 2022

D’autant que l’actualité est toujours aussi sensible avec le Qatar, et pas uniquement lié à la Coupe du monde. Des soupçons de corruption pour une affaire lié à l’Emirat ont été révélés dernièrement au sein du Parlement Européen, et cela a provoqué cette mise en garde de l’écologiste Yannick Jadot. « Cette Coupe du monde est une aberration écologique et se déroule sur de terribles drames humain. Les écologistes demandent son boycott politique depuis le début. Avant le Qatargate il serait encore plus incompressible que le Président s’y rende », a déploré le député européen, qui sait bien que les chances de voir Emmanuel Macron faire demi-tour avant la demi-finales sont extrêmement minces. D’autant plus que la France entretient de bonnes relations avec l’Emirat, qui a, il faut bien le dire, massivement investi en France, avec le PSG bien évidemment, mais aussi les grands groupes français, les hôtels de luxe parisien, les chaines de cinémas, les restaurants de prestige et les grands magasins.