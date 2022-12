Le Brésil éliminé, Tite quitte son poste de sélectionneur

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Le Brésil a été éliminé de la coupe du monde par la Croatie ce vendredi et, ce dès les quarts de finale. Une grande désillusion qui a déjà fait une victime, le sélectionneur Tite.

Il devait remettre le Brésil au sommet de la hiérarchie mondiale mais il a échoué dans les grandes largeurs. Arrivé en 2016 après plusieurs années difficiles connues par la Seleçao, Tite va finalement s'arrêter après six années de mandat et deux éliminations en quarts de finale du Mondial. Grand favori au Qatar, son Brésil a été sorti par la Croatie aux tirs au but ce vendredi. Un échec qui a forcé le sélectionneur auriverde à quitter son poste. Une information notamment sortie par Fabrizio Romano et confirmée ensuite par les officiels de la fédération brésilienne et l'intéressé en personne. « La défaite est douloureuse. Je pars en paix avec moi-même. Le cycle se termine », a t-il indiqué devant la presse.