La FIFA aux mains du Qatar, l’Angleterre sous le choc

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

Comme les autres nations européennes, l’Angleterre a renoncé au brassard « One Love » arc-en-ciel face aux menaces de la FIFA.

A l’instar d’Hugo Lloris, le capitaine anglais Harry Kane a renoncé au brassard « One Love » aux couleurs de l’arc-en-ciel pour la Coupe du monde au Qatar. Il faut dire que la FIFA a fait son maximum pour dissuader les sélections d’arborer ce brassard en menaçant les capitaines d’un carton jaune avant même le coup d’envoi de la rencontre pour tenue non-conforme. Au lendemain de la victoire de l’Angleterre face à l’Iran (6-2) et de ce renoncement de la Fédération anglaise de faire porter ce brassard aux couleurs LGBTQ+, la presse britannique a été très critique à l’égard de la FIFA mais également de la fédération anglaise. « Oui, c'est une capitulation. Oui, c'est un drapeau blanc plutôt qu'un brassard arc-en-ciel. Mais ce retour en arrière honteux devrait jeter un éclairage critique bien plus féroce et bien plus accablant sur la FIFA et les organisateurs qataris » peut-on lire dans les colonnes du Daily Mirror.

La presse anglaise détruit la FIFA et le Qatar

Alex Scott is wearing a OneLove armband while reporting on England's World Cup game in Qatar. pic.twitter.com/bHDWqGRFzY — ESPN UK (@ESPNUK) November 21, 2022

« La protestation de l'Angleterre a toujours été un geste creux. Mais les vrais méchants ici sont encore la FIFA » peste de son côté le Daily Mail, préférant s’attaquer à la FIFA qui se plie aux règles du Qatar plutôt que de critiquer la fédération anglaise. Journaliste pour la BBC, Alex Scott était présente au bord de la pelouse pour le match entre l’Angleterre et l’Iran lundi après-midi. Elle a eu le courage de porter le brassard « One Love » aux couleurs de l’arc-en-ciel malgré les pressions de la FIFA et du Qatar. Un geste salué dans son édition du jour par The Telegraph, qui regrette qu’Harry Kane et la sélection anglaise n’aient pas eu le même courage que la présentatrice de la BBC. Quoi qu’il en soit, la FIFA et les organisateurs qataris n’ont pas fini d’être critiqués à ce sujet alors que plusieurs sélections européennes ont été contraintes de renoncer à ce brassard, dont l’Equipe de France. De son côté, Hugo Lloris a annoncé publiquement avoir accepté de porter le brassard classique de l'instance mondiale, expliquant vouloir respecter les règles locales.