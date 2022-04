La Coupe du monde 2022 ne se jouera pas au Qatar, un candidat le promet

Dans : Mondial 2022.

Par Nicolas Issner

Si jamais il est élu dans quelques semaines comme nouveau Président de la République, Jean Lassalle affirme qu'il souhaiterait donner la Coupe du monde 2022 à un autre pays que le Qatar.

Gianni Infantino et la FIFA n'ont qu'à bien se tenir si Jean Lassalle succède à Emmanuel Macron à l'Élysée. Le candidat de 66 ans appartenant au mouvement Résistons s'est dit absolument contre la tenue de la Coupe du monde 2022 au Qatar qui va contre la lutte du réchauffement climatique. « Si je suis élu Président, j'enlève immédiatement l'organisation de la Coupe du monde au Qatar. C'est le pire du pire que l’on puisse faire. Comment voulez-vous faire croire à quelqu’un que le réchauffement climatique est l’impératif alors que nous sommes en train de construire deux stades sur la mer et six qui seront climatisés ? On ne peut pas se moquer à ce point de nos concitoyens. C'est dangereux pour la planète » a déclaré Jean Lassalle lors de passages chez franceinfo et RTL ce dimanche.

Jean Lassalle vers l'Angleterre ou l'Allemagne

Mondial de football au Qatar : @jeanlassalle (LT) interpelle le Gvt. "Peut-on parler d'idéal quand il y a déjà eu 6000 morts" et que l'on "va être obligé de construire des stades sur la mer".#QAG #DirectAN pic.twitter.com/ibEEDVQ0P2 — Assemblée nationale (@AssembleeNat) April 6, 2021

En 2006, l'Allemagne accueillait sa dernière Coupe du monde et Jean Lassalle n'aurait pas dit non pour que le scénario se reproduise. Lors de sa prise de parole, le candidat du mouvement Résistons s'est dit pour l'attribution de ce Mondial en Allemagne ou en Angleterre, « des pays largement en capacité de l'organiser ». Pour rappel, cette Coupe du monde grandement contestée aura lieu du 21 novembre au 18 décembre. Les stades les plus éloignés d'Est en Ouest ou de Nord au Sud seront séparés de 70 kilomètres. A titre d'exemple, le Qatar est un pays 1400 fois plus petit que la Russie, dernier pays à avoir organisé le Mondial en 2018. Si la France jouera face à au Danemark, à la Tunisie et face à un barragiste dans sa poule, Jean Lassalle jouera son premier tour le 10 avril prochain. En cas de qualification, l'éventuelle finale aura lieu le 24 avril.