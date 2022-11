CdM : Le Sénégal en terre promise !

Dans : Mondial 2022.

Par Guillaume Conte

3e journée

Pays-Bas bat Qatar 2-0

Sénégal bat Equateur 2-1

Classement Groupe A :

Pays-Bas 7 pts +4 Sénégal 6 pts +1 Equateur 4 pts +1 Qatar 0 -6

Dans la dernière journée du Groupe A, les Pays-Bas ont validé leur billet sans trembler avec un succès 2-0 face au Qatar. L’Emirat termine « sa » Coupe du monde avec zéro point et un seul but marqué. Les Néerlandais terminent donc en tête de leur groupe et sont rejoints en 1/8e de finale par le Sénégal. Dans la petite finale de ce groupe, les Lions de la Teranga devaient absolument s’imposer face à l’Equateur pour prendre la deuxième place. Les troupes d’Aliou Cissé ont fait parleur leur puissance physique bien supérieure et se sont imposées 2-1 grâce à Ismaïla Sarr sur penalty (44e) et Koulibaly (70e). Un retour au premier plan pour le champion d'Afrique, qui justifie totalement son rang dans cette Coupe du monde.