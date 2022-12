CdM : La Seleçao affiche une banderole pour Pelé

Dans : Mondial 2022.

Par Claude Dautel

Même si les nouvelles sur l'état de Pelé sont divergentes, les joueurs de l'équipe de Brésil ont envoyé un message à distance au Roi, actuellement hospitalisé à Sao Paulo.

Dans la foulée de leur brillante victoire (4-1) contre la Corée du Sud, synonyme de qualification pour les quarts de finale du Mondial 2022 au Qatar, Neymar et ses coéquipiers ont sorti une banderole au nom du Roi Pelé avec une photo du plus grand footballeur de l'histoire. Depuis 72 heures des infos pas très rassurantes circulent concernant Pelé, et cela même si la famille de ce dernier a nié une situation devenue critique suite à l'échec du traitement donné à Pelé pour soigner son cancer du côlon. Samedi, la presse brésilienne avait même affirmé que le triple champion du monde était désormais en soin palliatif afin de ne pas souffrir durant les derniers instants de sa vie. Une version niée fermement par l'entourage de la légende brésilienne.