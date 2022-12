CdM : Daniel Riolo a une finale rêvée, la France n'y est pas

Dans : Mondial 2022.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'Argentine s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde en éliminant les Pays-Bas aux tirs au but (4 à 3). Leo Messi aura une nouvelle fois été décisif.

Leo Messi et son rêve de sacre dans une Coupe du monde n'est pas encore mort ! Ce vendredi soir, le septuple Ballon d'Or a vécu bien des émotions mais son pays verra le dernier carré de l'édition 2022 au Qatar. Auteur d'une passe décisive et d'un but, Leo Messi n'aura également pas tremblé lors de la séance des tirs au but. L'Argentine affrontera la Croatie pour une place en finale de la Coupe du monde. Leo Messi s'est démené pour garder ses troupes concentrées ce vendredi soir, alors que la tension était palpable. Et comme il est très rare également, Messi s'est aussi laisser aller à quelques facéties pendant cet Argentine-Croatie. Il faut dire que la pression était énorme entre les deux équipes. Pour Daniel Riolo, il n'y a rien à faire, le joueur du PSG mérite de remporter ce Mondial au Qatar.

Messi, Daniel Riolo ne s'en remet pas

Sur l'antenne d'RMC, le consultant n'a en effet pas tari d'éloges sur Leo Messi. « Pour le destin de Messi et la façon dont le foot est vécu dans ce pays, j'y peux rien, c'est plus fort que moi : je veux qu'ils gagnent. C'est trop. Ce qui renverserait l'Argentine, c'est Argentine-Angleterre. Ils ne s'en remettraient pas. Avec leur chanson. D'un point de vue émotionnel, ce serait quelque chose de fou », a notamment indiqué Daniel Riolo, totalement conquis par la mentalité de Leo Messi sur cette Coupe du monde et sur le soutien dont peut bénéficier l'Argentine dans les tribunes. Attention tout de même à la Croatie, qui vient d'éliminer le Brésil et qui mettra de nombreux bâtons dans les roues à une sélection argentine parfois friable mentalement. En tout cas, Leo Messi est toujours en lice pour marquer définitivement l'histoire du football. L'Argentin n'est plus qu'à deux marches du Graal.