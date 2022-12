CdM : Au bout de la nuit, Messi et l'Argentine sont en demi-finales !

Dans : Mondial 2022.

Par Mehdi Lunay

Coupe du monde 2022, quart de finale

Lusail Stadium (Losail)

Pays-Bas-Argentine 2-2 après prolongation (4 tab à 3 pour l'Argentine)

Buts : Weghorst (83e, 90e+11) pour les Pays-Bas ; Molina (35e), Messi (73e sur pen.) pour l’Argentine

L'Argentine est en demi-finale dans la douleur. Reprise dans les derniers instants après avoir mené 2-0, elle a finalement décroché une qualification méritée aux tirs au but.

Le test ultime, c'était en quelque sorte la définition de ce quart de finale pour les Pays-Bas et pour l'Argentine, plutôt épargnés par le tirage depuis le début du Mondial. Et, très clairement, les Argentins répondaient mieux aux attentes en première période. Ils dominaient nettement une équipe néerlandaise très attentiste voire inoffensive. La punition ne tardait pas, Lionel Messi s'infiltrait parfaitement dans l'axe avant de servir à l'aveugle Molina qui venait conclure de près face à Noppert. De quoi donner une avance d'un but totalement méritée à l'Albiceleste.

No player has created more chances in World Cup history than Lionel Messi (since Opta's records began in 1966).



He doesn't just score goals 🐐 pic.twitter.com/Ze85u2Qxcb — ESPN FC (@ESPNFC) December 9, 2022

Après le repos, les changements apportés par Van Gaal tardaient à faire effet. Pire, portée par un Lionel Messi de gala, l'Argentine allait chercher le 2-0. Après une faute de Dumfries sur Acuna juste dans la surface de réparation, Messi convertissait le penalty du break. Mais, les Néerlandais finissaient enfin par se réveiller. Weghorst, entré à la place de Memphis, était le héros de la fin du match. Il marquait deux fois, d'abord de la tête puis à la conclusion d'une combinaison sur coup-franc à la 11e minute des arrêts de jeu ! La prolongation était dominée par les Argentins mais ils tombaient sur un grand Noppert ou sur le poteau pour Enzo Fernandez (120e+1). C'est finalement les tirs au but qui départageaient les deux formations. A ce jeu-là, les Argentins étaient plus forts avec un seul raté (E. Fernandez) contre deux pour les Néerlandais (Van Dijk et Berghuis). Argentine-Croatie sera l'affiche de la première demi-finale mardi soir.