Brésil : Neymar en feu, les stars du foot tremblent

Dans : Mondial 2022.

Par Corentin Facy

Le Brésil de Neymar, très attendu lors de ce Mondial au Qatar, entrera en lice jeudi avec un gros match contre la Serbie.

Une rencontre d’autant plus attendue qu’au même titre que la France, le Brésil est systématiquement cité comme l’un des deux ou trois favoris pour cette Coupe du monde 2022. La Seleçao de Tite dispose d’un effectif redoutable, que ce soit défensivement avec Marquinhos, Casemiro, Militao ou Thiago Silva mais surtout en attaque. Offensivement, la colonie brésilienne fait peur avec de grands noms à la pelle : Vinicius, Rodrygo, Paqueta, Richarlison, Gabriel Jesus et bien sûr Neymar. Auteur d’une première partie de saison phénoménale avec le PSG, l’ancienne star du FC Barcelone pourrait bien être le joueur de ce Mondial selon Kevin Diaz.

Neymar, le Mondial en 2022 et le Ballon d'Or en 2023 ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Et pour le consultant de RMC, il ne serait même pas étonnant de voir Neymar briller au point de guider le Brésil vers les sommets lors de cette Coupe du monde. Un scénario qui rapprocherait Neymar de son premier Ballon d’Or selon lui. « Neymar c’est maintenant ou jamais pour lui, c’est son année. Il a été malheureusement blessé lors des deux dernières Coupes du monde. On se souvient de la faute incroyable du Colombien en 2014 sur Neymar. Pour la Russie, il a été blessé avec le PSG et n’avait pas pu se préparer correctement pour le Mondial. Cette année, il arrive en pleine forme, ça doit être sa Coupe du monde, son moment pour enfin marquer l’histoire du football définitivement et pourquoi pas aller chercher un Ballon d’Or à la fin de la saison » a analysé le consultant de RMC, convaincu que Neymar va mettre tout le monde d’accord durant cette Coupe du monde 2022 au Brésil. Présents sur place, Christophe Galtier et Luis Campos observeront tout cela de très près.