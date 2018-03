CdM 2018 : L'Angleterre privée de Mondial pour une affaire à la James Bond ?

Dans : Mondial 2018, Foot Mondial, Info.

Et si l’Angleterre devait renoncer à disputer le Mondial 2018 en Russie à partir du 14 juin prochain ?

Ministre des affaires étrangères du Royaume-Uni, Boris Johnson a évoqué la possible annulation du voyage des Three Lions en Russie en juin prochain. La raison de cette inattendue prise de position, l’empoisonnement d’un ex-espion russe au service de Sa Majesté, retrouvé dans un état très critique dans le sud-ouest de l’Angleterre.

« Nous ne savons pas exactement ce qui s’est passé à Salisbury mais si c’est aussi grave que ça en a l’air, ce serait un nouveau crime dans la litanie de crime que nous pouvons mettre sur le dos de la Russie ». L’Angleterre en Russie pour le Mondial, serait-ce possible malgré ce climat de guerre froide ? Non, selon l’homme politique britannique. « Il est difficile d’imaginer l’Angleterre participer au Mondial en Russie de façon normale » a lâché le Ministre. Autant dire que c’est un véritable tremblement de terre qui pourrait toucher l’Angleterre dans les prochaines semaines, à moins qu'il ne s'agisse d'une menace politique de plus...