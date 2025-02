L'ASSE dévoile son projet, c'est hallucinant

Dans : Mondial 2018.

Par Corentin Facy

Dans les ultimes instants du mercato hivernal, l’ASSE a vendu son jeune prodige Mathis Amougou à Chelsea pour 15 millions d’euros. Un transfert qui n’a pas vraiment surpris l’entraîneur stéphanois Eirik Horneland.

C’est un transfert qui a énormément fait réagir dans la dernière ligne droite du mercato. Considéré comme le joyau du centre de formation stéphanois, le milieu de terrain Mathis Amougou s’est engagé à Chelsea pour 15 millions d’euros. Un transfert d’autant plus surprenant que l’ASSE n’a pas eu le temps de recruter pour compenser ce départ. De quoi agacer les supporters, mais pas plus que cela Eirik Horneland. Présent en conférence de presse avant la réception du Stade Rennais ce samedi soir, l’entraîneur norvégien a réagi avec philosophie à la vente de Mathis Amougou.

Selon lui, il n’est pas étonnant de voir l’un des meilleurs joueurs du club partir pour renflouer les caisses de l’ASSE puisque c’est précisément ce à quoi aspirent les Verts version Kilmer Sports. Une déclaration qui ne va pas rassurer les amoureux du club stéphanois. « On peut noter qu’on a réussi à développer un joueur assez intéressant qui a tapé dans l’œil de Chelsea qui n’hésite pas à mettre beaucoup d’argent sur des jeunes joueurs prometteurs. Il a fait plusieurs matchs avec Saint-Étienne » a d'abord fait savoir le coach de l'ASSE avant de poursuivre.

Horneland valide le départ d'Amougou

« Aujourd’hui, Chelsea a déboursé un montant assez intéressant pour le recruter. Notre stratégie est bien évidemment de développer des jeunes joueurs mais viendra également un moment où il faudra les vendre. Mathis Amougou était vraiment intéressé pour rejoindre Chelsea et aujourd’hui on peut simplement lui souhaiter bonne chance » a commenté Eirik Horneland, lequel n’est pas apparu très agacé par ce départ. A coup sûr, de nombreux entraîneurs auraient sans doute réagi différemment. Mais le projet est celui-ci à Saint-Etienne, pas en mesure de lutter avec des tops clubs européens en cas de très grosse offre sur le marché des transferts et qui accepte sans problème son étiquette de club tremplin.