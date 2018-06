Héroïque, l'Iran s'incline d'un souffle contre l'Espagne

Dans : Mondial 2018.

Kazan Arena

Espagne bat Iran : 1 à 0

But : Diego Costa (54e) pour l'Espagne

Dans un match à priori déséquilibré, l'Espagne a eu toute les peines du monde pour venir à bout d'une courageuse formation iranienne qui a posé d'énormes problèmes aux stars espagnoles. Il a fallu un but de renard de Diego Costa pour permettre à la Roja de s'imposer et de rejoindre le Portugal en tête d'un groupe B où tout se jouera lors de la troisième et dernière journée. Le Portugal, l'Espagne et l'Iran peuvent encore se qualifier, tandis que le Maroc était déjà éliminé depuis sa défaite un peu plus tôt dans l'après-midi.