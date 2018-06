CdM 2018 : La Colombie étrille la Pologne et se relance !

Dans : Mondial 2018, Foot Europeen, Foot Mondial.

Kazan Arena.

La Colombie bat la Pologne : 3 à 0.

Buts pour la Colombie : Mina (40e), Falcao (70e) et Cuadrado (75e).

Dans le match des battus de la première journée au sein du Groupe H, la Colombie s'est tranquillement imposée contre une petite équipe de Pologne (3-0). Avec une tête de Mina, un extérieur du droit de Falcao, et un intérieur du pied de Cuadrado, mais aussi grâce à un James Rodriguez des grands soirs (deux passes décisives), les Cafeteros relancent leur Mondial. Avec trois points, le pays sud-américain revient donc à une unité des deux leaders, le Japon et le Sénégal, auteurs d'un match nul un peu plus tôt ce dimanche (2-2). Alors que la Pologne de Lewandowski est d'ores et déjà éliminée après deux défaites, la Colombie jouera sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2018 contre le Sénégal, jeudi prochain à 16h.