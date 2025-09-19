ICONSPORT_271082_0269
Adi Hütter et Eric Dier

Walid Acherchour détruit Monaco avec violence

Monaco19 sept. , 22:00
parCorentin Facy
Monaco a pris une énorme gifle sur la pelouse de Bruges jeudi soir pour son entrée en lice en Ligue des Champions (4-1). Une prestation catastrophique que Walid Acherchour ne tolère pas.
3-0 à la mi-temps, 4-1 à la fin du match, l’AS Monaco n’a pas existé sur la pelouse de Bruges jeudi lors de la première journée de la Ligue des Champions. Les hommes d’Adi Hütter ont pris une énorme claque et sont logiquement la cible des critiques au lendemain de cette entame ratée sur la scène européenne. Florent Gautreau n’y a pas été de mainmorte, affirmant que l’ASM était la « honte du football français » après cette semaine où l’OM a fait bonne figure contre le Real Madrid malgré sa défaite tandis que le PSG a atomisé l’Atalanta Bergame. Walid Acherchour est du même avis. Avec d’autres mots, le chroniqueur du Winamax FC a dézingué l’ASM, son entraîneur, ses joueurs mais aussi les dirigeants pour un mercato qu’il estime totalement raté.
« Monaco a des problèmes avec des joueurs qui manquent de fiabilités à toutes les lignes. Caio Henrique, vous avez vu son match… Il sort des croisés. Golovin, Zakaria, tous ces mecs ont des problèmes physiques et ils ont été chercher Pogba et Ansu Fati ! On se rend compte ? Cette équipe a besoin de joueurs fiables car ils sont déjà à flux tendu avec des joueurs très forts qui sont absents. Et tu n’arrives pas à aller chercher des mecs qui vont te faire passer un cap. Non, ils se disent qu’on va aller chercher Pogba qui va aller faire quelques streams, ça va être excellent » juge Walid Acherchour, en furie après cette gifle infligée par Bruges à l’AS Monaco, avant de poursuivre, toujours plus énervé. 

Lire aussi

« Monaco est la honte du foot français » : Un journaliste craque« Monaco est la honte du foot français » : Un journaliste craque
« C’est ça la direction de Monaco, ce club qui a nous fait rêver avec des joueurs extraordinaires. C’est ça Monaco ? Il faut arrêter. Monaco a une des meilleures académies de France, ils un cadre de travail idyllique. Et puis tu as un coach qui ne propose rien ! A chaque fois qu’il y a une équipe qui met en place une sortie de balle maîtrisée, tu as 4 joueurs de Monaco qui sont éliminés. Hütter travaille le 4-2-4 depuis 3 ans à Monaco. Balogun a été acheté 40 battons. Si un club achète un joueur comme ça à ce prix avec ce rendement, il se fait atomiser » peste le chroniqueur. Après une telle prestation, l’étau se resserre autour d’Adi Hütter, à qui rien ne sera pardonné en Ligue 1. Encore moins un éventuel faux-pas contre Metz ou Lorient, les deux prochains adversaires de l’ASM en Ligue 1 avant la réception de Manchester City en Ligue des Champions.
Articles Recommandés
letang menace l om dans le dossier zhegrova iconsport 267679 0481 398023
LOSC

Lille : Létang relance le clash contre l’OM

ISABELA_dgcdsj
PSG

Le PSG fait signer une star brésilienne (off)

ICONSPORT_271163_0158
OL

OL : Dominik Greif monumental, Lyon sous le choc

Ligue 1 logo
Ligue 1

L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée

Fil Info

23:30
Lille : Létang relance le clash contre l’OM
23:17
Le PSG fait signer une star brésilienne (off)
23:00
OL : Dominik Greif monumental, Lyon sous le choc
22:41
L1 : Programme TV et résultats de la 5e journée
22:40
L1 : L'OL domine Angers dans la douleur
22:30
Chelsea demande à Disasi d’arrêter de pleurnicher
22:02
L2 : Programme TV et résultats de la 6e journée
21:30
Le PSG a raté Huijsen, son agent raconte l'échec
21:00
La grande révélation de Mbappé sur le Ballon d’Or

Derniers commentaires

Lille : Létang relance le clash contre l’OM

Lille le voulait il y a un an ? Mais comptait-il payer un montant de transfert ou demandait-il simplement à le récupérer gratuitement ?

L1 : L'OL domine Angers dans la douleur

NUMERO 10 TOI Pourquoi tu n es pas venu sur le " live" avec l article des compos ? J aurai aime rire de toi AUSSI

L1 : L'OL domine Angers dans la douleur

Parce qu ils sont honteux peut etre qu un jour tu seras dans le 11 des MONGOLS

L1 : L'OL domine Angers dans la douleur

Quel rouge ? C est un Lyonnais a l arbitrage et il ne peut plus faire ca

OL - Angers : les compos (20h45 sur Ligue1+)

TOUT LE MONDE A COMPRIS que ce sport est un concept pour toi EST CE QUE TU AS + DE 35 ANS ? C est important pour rire de toi en étant le seul complexé

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading