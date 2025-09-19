Walid Acherchour détruit Monaco avec violence

Monaco a pris une énorme gifle sur la pelouse de Bruges jeudi soir pour son entrée en lice en Ligue des Champions (4-1). Une prestation catastrophique que Walid Acherchour ne tolère pas.

« honte du football français » après cette semaine où l'OM a fait bonne figure contre le Real Madrid malgré sa défaite tandis que le PSG a atomisé l'Atalanta Bergame. Walid Acherchour est du même avis. Avec d'autres mots, le chroniqueur du Winamax FC a dézingué l'ASM, son entraîneur, ses joueurs mais aussi les dirigeants pour un mercato qu'il estime totalement raté.

« Monaco a des problèmes avec des joueurs qui manquent de fiabilités à toutes les lignes. Caio Henrique, vous avez vu son match… Il sort des croisés. Golovin, Zakaria, tous ces mecs ont des problèmes physiques et ils ont été chercher Pogba et Ansu Fati ! On se rend compte ? Cette équipe a besoin de joueurs fiables car ils sont déjà à flux tendu avec des joueurs très forts qui sont absents. Et tu n’arrives pas à aller chercher des mecs qui vont te faire passer un cap. Non, ils se disent qu’on va aller chercher Pogba qui va aller faire quelques streams, ça va être excellent » juge Walid Acherchour, en furie après cette gifle infligée par Bruges à l’AS Monaco, avant de poursuivre, toujours plus énervé. juge Walid Acherchour, en furie après cette gifle infligée par Bruges à l’AS Monaco, avant de poursuivre, toujours plus énervé.

« C’est ça la direction de Monaco, ce club qui a nous fait rêver avec des joueurs extraordinaires. C’est ça Monaco ? Il faut arrêter. Monaco a une des meilleures académies de France, ils un cadre de travail idyllique. Et puis tu as un coach qui ne propose rien ! A chaque fois qu’il y a une équipe qui met en place une sortie de balle maîtrisée, tu as 4 joueurs de Monaco qui sont éliminés. Hütter travaille le 4-2-4 depuis 3 ans à Monaco. Balogun a été acheté 40 battons. Si un club achète un joueur comme ça à ce prix avec ce rendement, il se fait atomiser » peste le chroniqueur. Après une telle prestation, l’étau se resserre autour d’Adi Hütter, à qui rien ne sera pardonné en Ligue 1. Encore moins un éventuel faux-pas contre Metz ou Lorient, les deux prochains adversaires de l’ASM en Ligue 1 avant la réception de Manchester City en Ligue des Champions.