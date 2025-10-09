monaco hutter reporte le retour de pogba a plus tard iconsport 266259 0058 396968

Pogba se blesse et plombe les plans de Monaco

Monaco09 oct. , 18:20
parEric Bethsy
3
Alors que le coach Adi Hütter espérait le lancer après la trêve internationale, Paul Pogba doit repousser ses débuts à l’AS Monaco. Le milieu de terrain a été victime d’une petite blessure qui retarde encore son retour à la compétition.
En attendant les grands débuts de Paul Pogba, l’AS Monaco est au moins aussi impatiente que les amateurs de Ligue 1. Le club de la Principauté a besoin de renfort dans l’entrejeu où le capitaine Denis Zakaria et le Sénégalais Lamine Camara manquent à l’appel. Le coach Adi Hütter, toujours officiellement en charge pour le moment, qui avait d’abord envisagé de l’aligner lors du derby face à l’OGC Nice (2-2) dimanche dernier, espérait donc lancer son milieu de terrain contre Angers juste après la trêve internationale.

« J’espère qu’il sera dans le groupe, confiait l’entraîneur autrichien la semaine dernière. Il fait encore seulement une partie des séances. Comme vous pouvez imaginer, ça prend du temps, mais on l'amène de plus en plus proche d'un retour, il a besoin de faire des duels. On verra dans les deux prochaines semaines quelles seront les prochaines étapes, et je pense qu'il pourra être prêt face à Angers, sans vous le promettre, mais ça peut aussi être le match suivant. » Mais ça, c’était avant le contretemps révélé par Nice-Matin.
Le quotidien régional nous apprend que Paul Pogba a souffert d’une petite blessure en début de semaine. Rien de grave a priori. Mais ce pépin physique à la cuisse droite, précise Le Parisien, suffit pour compromettre sa présence dans le groupe à Angers le 18 octobre. Et l’on imagine que le rendez-vous de Ligue des Champions face à Tottenham quatre jours plus tard ne sera pas le moment idéal. A noter que la réathlétisation de l’international français a déjà été retardée une première fois en raison d’une blessure non dévoilée. Résultat, l’ancien joueur de la Juventus Turin ronge son frein depuis sa dernière apparition en septembre 2023.
3
Loading