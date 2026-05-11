« Pogba doit vite dégager » : La tension monte à Monaco

Recruté l'été dernier par l'AS Monaco, et encore sous contrat une saison avec le club de la Principauté, Paul Pogba n'a sportivement rien apporté à son équipe. Alors qu'une saison sans qualification européenne se profile, certains estiment que Pogba doit partir.

A une journée de la fin de la saison, le bilan de Paul Pogba sous le maillot de l'AS Monaco est famélique, puisque le milieu de terrain de 33 ans n'aura joué que 115 minutes cette saison, toutes compétitions confondues. S'il avait été titularisé le week-end dernier à Metz, Pogba est resté sur le banc lors de la défaite contre Lille. Alors que le champion du monde 2018 a été très bien reçu dans la totalité des stades où il est venu avec l'AS Monaco, même sans jouer, certains fans monégasques commencent à sérieusement s'agacer de cette situation. Florian Rossi, supporter monégasque, mais aussi chroniqueur sur BFM Côte d'Azur et Planète ASM, estime que la coupe est pleine et une séquence aperçue dans les couloirs du stade Louis II l'a fait craquer.

Paul Pogba fait douter l'AS Monaco

Sur les réseaux sociaux, Florian Rossi a dit tout le mal qu'il pensait de cette situation. « Les images de Pogba qui délire et se pavane dans les couloirs du Louis-II 15 min après cette défaite confirme une chose : ce mec est venu avec le seul but de ne penser qu'à sa petite gueule et faire son jubilé. Il n'en a rien a foutre. Ça dégage vite de mon club. Saison de merde (...) Je n'ai JAMAIS caché le fait que pour moi le signer était une ERREUR. C'est confirmé », explique ce supporter très avisé. Pour l'instant, les dirigeants de l'AS Monaco n'ont pas communiqué sur le cas Paul Pogba. Cependant, la question de son avenir va forcément se poser, surtout si le club de la Principauté ne dispute aucune compétition européenne. Pensant pouvoir éventuellement se relancer en signant à Monaco, la Pioche a malheureusement raté son pari.