A Monaco les supporters en veulent à Pogba
Paul Pogba commence à agacer

« Pogba doit vite dégager » : La tension monte à Monaco

Monaco11 mai , 20:20
parClaude Dautel
0
Recruté l'été dernier par l'AS Monaco, et encore sous contrat une saison avec le club de la Principauté, Paul Pogba n'a sportivement rien apporté à son équipe. Alors qu'une saison sans qualification européenne se profile, certains estiment que Pogba doit partir.
A une journée de la fin de la saison, le bilan de Paul Pogba sous le maillot de l'AS Monaco est famélique, puisque le milieu de terrain de 33 ans n'aura joué que 115 minutes cette saison, toutes compétitions confondues. S'il avait été titularisé le week-end dernier à Metz, Pogba est resté sur le banc lors de la défaite contre Lille. Alors que le champion du monde 2018 a été très bien reçu dans la totalité des stades où il est venu avec l'AS Monaco, même sans jouer, certains fans monégasques commencent à sérieusement s'agacer de cette situation. Florian Rossi, supporter monégasque, mais aussi chroniqueur sur BFM Côte d'Azur et Planète ASM, estime que la coupe est pleine et une séquence aperçue dans les couloirs du stade Louis II l'a fait craquer.

Paul Pogba fait douter l'AS Monaco

Sur les réseaux sociaux, Florian Rossi a dit tout le mal qu'il pensait de cette situation. « Les images de Pogba qui délire et se pavane dans les couloirs du Louis-II 15 min après cette défaite confirme une chose : ce mec est venu avec le seul but de ne penser qu'à sa petite gueule et faire son jubilé. Il n'en a rien a foutre. Ça dégage vite de mon club. Saison de merde (...) Je n'ai JAMAIS caché le fait que pour moi le signer était une ERREUR. C'est confirmé », explique ce supporter très avisé. Pour l'instant, les dirigeants de l'AS Monaco n'ont pas communiqué sur le cas Paul Pogba. Cependant, la question de son avenir va forcément se poser, surtout si le club de la Principauté ne dispute aucune compétition européenne. Pensant pouvoir éventuellement se relancer en signant à Monaco, la Pioche a malheureusement raté son pari.
Articles Recommandés
Grégory Lorenzi
OM

OM : Beye et Benatia partent, Lorenzi arrive cette semaine !

ICONSPORT_366148_0175
Ligue 1

Trophées UNFP : Le best of du tapis rouge (photos)

l1 vincent labrune a bout il compte les jours avant son depart iconsport 259587 0491 392680
PSG

Lens-PSG ne sert à rien, la LFP a tout gagné

De Tavernost refuse l'offre de Canal+
Ligue 1

La Ligue 1 refuse l'offre de Canal+

Fil Info

11 mai , 21:07
OM : Beye et Benatia partent, Lorenzi arrive cette semaine !
11 mai , 20:40
Trophées UNFP : Le best of du tapis rouge (photos)
11 mai , 20:00
Lens-PSG ne sert à rien, la LFP a tout gagné
11 mai , 19:30
La Ligue 1 refuse l'offre de Canal+
11 mai , 19:00
Après le Clasico, Mbappé rétablit la vérité
11 mai , 18:30
Mourinho fixe deux conditions pour revenir au Real Madrid
11 mai , 18:00
PSG-Arsenal : Ecarté par la FIFA, l'UEFA désigne cet arbitre allemand !
11 mai , 17:30
OL : La célébration de Paulo Fonseca passe mal
11 mai , 17:00
OM : Kebbal obsède toujours Marseille au mercato

Derniers commentaires

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Bah alors tout va bien dans le meilleur des mondes pourquoi viens tu ainsi pleurer a mes godasses depuis X temps??

Trophées UNFP : Le best of du tapis rouge (photos)

Doué meilleur espoir, j'adore le joueur mais pour la régularité j'aurais préféré Joao Neves en 1 et WZE en 2

OL : Deux Lyonnais accusés après le naufrage

Bah alors bravo a toi grand sachant !!

OM : McCourt refuse cet entraîneur au salaire délirant

Je veux pas de conceicao, il connaît pas la pression qui a a Marseille, je préfère galtier il connaît Marseille et les supporters, il sait se que sait

L2 : Match arrêté à Bastia, la montée du Mans retardée

Quoi? Tu veux les bannir carrément? extrémiste !!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

Loading