Officiel : L’AS Monaco recrute Wout Faes

Il marque aussi face a paris hein !
C’est Bayeux en face pas le Bayern ou le barca hein🤣
Avant de parler du stade de France on va faire les huitièmes , les quarts et les demies C'est pas fait car pas encore joués
Ça serait un très bon coup et en plus il connaît très bien paixao qui on déjà joué ensemble à feyennord
une surprise cette année en CDF ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Loading
𝙒𝙤𝙪𝙩 𝙁𝙖𝙚𝙨 𝙚𝙨𝙩 𝙍𝙤𝙪𝙜𝙚 𝙚𝙩 𝘽𝙡𝙖𝙣𝙘 L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Wout Faes. Le défenseur central international belge de 27 ans est prêté par le Leicester City Football Club jusqu’en fin de saison, avec option d’achat. L’AS Monaco lui souhaite