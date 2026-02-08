ICONSPORT_166968_0572

PSG : Une guerre diplomatique Qatar-Espagne en vue ?

Le Paris Saint-Germain se fait attaquer par le Real Madrid pour Vitinha. Les Merengue veulent le transfert du milieu portugais. Les dirigeants parisiens s'opposent à tout départ. Un dossier prioritaire jusqu'au sommet de l'état qatari.
Si le Paris Saint-Germain est devenu un vrai collectif sans star dominante, certains cadres sont plus importants que d'autres dans le onze de Luis Enrique. Vitinha en fait partie. Le petit magicien portugais a changé l'entrejeu parisien. Son rôle dans le sacre européen de mai 2025 est majeur. Un nouveau titre européen du PSG semble impossible sans son maestro en forme. Autant dire qu'un départ du joueur au mercato serait une catastrophe. Un scénario que veut écrire le Real Madrid, candidat déclaré au recrutement de Vitinha depuis plusieurs mois maintenant.

Vitinha au Real, l'émir s'en mêle

Les Merengue ont besoin de ce joueur au vu de leurs difficultés persistantes dans l'entrejeu. Les départs de Toni Kroos et de Luka Modric n'ont jamais été compensés correctement. Toutefois, acheter Vitinha ne sera pas évident. Le PSG s'oppose à toute vente, pouvant se permettre de refuser les offres les plus folles en provenance de Madrid. Luis Enrique et Nasser Al-Khelaifi s'entendent sur ce point. Pour ne rien arranger, le dossier Vitinha est arrivé jusqu'au sommet de l'état qatari.
Propriétaire du PSG via le fonds QSI, l'émir Al-Thani fait de l'avenir du Portugais une affaire personnelle. La gestion de Kylian Mbappé avec son départ libre en Espagne lui reste en travers de la gorge. « Si le Real Madrid recrute une autre star, le cheikh risque d'exploser », a révélé le journaliste espagnol David Sanchez. La marge de manœuvre du Real est donc plus réduite que jamais. Si Florentino Perez est prêt à tout pour améliorer son équipe, pas sûr qu'il veuille se mettre à dos un acteur aussi influent que le Qatar.
V. Machado Ferreira

V. Machado Ferreira

PortugalPortugal Âge 25 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs8
Buts5
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs19
Buts1
Passes décisives7
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
