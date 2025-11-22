Monaco : Pogba a fait ses grands débuts

20M pourraient faire craquer le club...? Ouais si nos finances étaient celles de Lyon par exemple, avec obligation de vendre nos meilleurs joueurs. Sauf que la donne est complètement différente... Normalement il devrait être notre numéro 9 pour quelques années.....
"Le futur de l'EDF à coup sûr", tu t'enflammes il a même pas 10 bons matchs.... Mais bon tu es marseillais donc on ne peut t'en vouloir, c'est dans les gènes 🤣
Et oui il va falloir être patient et encourager, car avec les infrastructures dans une grande ville on reviendra plus fort
A 30 balles par mois non merci
Qu'on le garde... il a tout pour aller très haut .. le futur de l'équipe de France a coup sûr si il se pète pas ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
🔥 Le grand frisson... Paul 𝗣𝗢𝗚𝗕𝗔 est de retour, avec une magnifique acclamation ! #SRFCASM