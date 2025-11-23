ICONSPORT_277852_0171

Monaco : Paul Pogba interpellé par un champion du monde 1998

Monaco23 nov. , 17:30
parNathan Hanini
De retour sur les terrains après 6 mois d’absence, Paul Pogba n’a pas pu empêcher la défaite de l’AS Monaco ce samedi à Rennes. L’international français aura pour objectif de retrouver petit à petit des sensations afin de s’imposer au sein du onze de Sébastien Pocognoli.
Petit événement du côté du Roazhon Park ce samedi soir, Paul Pogba est de retour sur les pelouses de football. Après plus de deux ans sans jouer, l’international français a retrouvé l’odeur du rectangle vert. Entrée dans un contexte difficile, la Pioche n’a pas empêché la lourde défaite monégasque en terre bretonne. Mais le plus important était sûrement ailleurs pour le champion du monde 2018. Désormais, il doit trouver des sensations et de la régularité.

Pogba va devoir se gérer

Sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu s’est exprimé sur le retour de Paul Pogba. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux s’interroge sur la capacité d'enchaînement de l’ancien joueur de la Juventus. « C’est un nouveau départ pour lui, il va falloir gérer une montée en puissance, son corps s’habitue au haut niveau, à la succession de matchs, aux entraînements tous les jours même si c’est le cas depuis un moment déjà. Et puis il y aura le regard des autres. Parce que pour l’instant, c’est le plaisir des supporters de le revoir jouer. Et puis c’est son propre regard à lui. Est-ce qu’il arrivera d’être le Pogba d’avant ? Est-ce qu’il acceptera d’être moins bien ou pas, » explique-t-il. Paul Pogba quant à lui a été touché par l’accueil des supporters rennais lors de son entrée en jeu à 15 minutes du terme de la rencontre. « L'accueil du public m'a vraiment touché, a-t-il dit en zone mixte. Voir ce public se lever et applaudir comme ça, je ne l'imaginais pas, merci à tous les fans qui m'ont supporté, » a déclaré l’ancien mancunien en zone mixte. Pogba va désormais aider Monaco à retrouver de l’allant. Le club de la principauté est dans une passe difficile.  
Monaco

Monaco

Ligue 1 #8
D
D
V
D
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs13
V
Victoire6
M
Match nul2
D
Défaite5
Buts Marqués25
Buts Encaissés25

Matchs Récents

Tout afficher
22 novembre 2025 à 19:00
Ligue 1
RennesRennes
4
1
Match terminé
MonacoMonaco
08 novembre 2025 à 21:05
Ligue 1
MonacoMonaco
1
4
Match terminé
LensLens

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
A. Fati
31.

A. Fati

ESPESP Âge 23 Attaquant
Matchs9
Buts5
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
F. Balogun
9.

F. Balogun

ENG,NIR,SCO,WALENG,NIR,SCO,WAL Âge 24 Attaquant
Matchs10
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge1
Jaune Rouge0
1
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

