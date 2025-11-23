Monaco : Paul Pogba interpellé par un champion du monde 1998

De retour sur les terrains après
6 mois d’absence, Paul Pogba n’a pas pu empêcher la défaite de l’AS Monaco ce
samedi à Rennes. L’international français aura pour objectif de retrouver petit
à petit des sensations afin de s’imposer au sein du onze de Sébastien
Pocognoli.
Petit événement du côté du
Roazhon Park ce samedi soir, Paul Pogba
est de retour sur les pelouses de
football. Après plus de deux ans sans jouer, l’international français a
retrouvé l’odeur du rectangle vert. Entrée dans un contexte difficile, la
Pioche n’a pas empêché la lourde défaite monégasque en terre bretonne. Mais le
plus important était sûrement ailleurs pour le champion du monde 2018.
Désormais, il doit trouver des sensations et de la régularité.
Pogba va devoir se gérer
Sur le plateau de Téléfoot,
Bixente Lizarazu s’est exprimé sur le retour de Paul Pogba. L’ancien joueur des
Girondins de Bordeaux s’interroge sur la capacité d'enchaînement de l’ancien
joueur de la Juventus. « C’est un nouveau départ pour lui, il va
falloir gérer une montée en puissance, son corps s’habitue au haut niveau, à la
succession de matchs, aux entraînements tous les jours même si c’est le cas
depuis un moment déjà. Et puis il y aura le regard des autres. Parce que pour
l’instant, c’est le plaisir des supporters de le revoir jouer. Et puis c’est
son propre regard à lui. Est-ce qu’il arrivera d’être le Pogba d’avant ?
Est-ce qu’il acceptera d’être moins bien ou pas, » explique-t-il. Paul
Pogba quant à lui a été touché par l’accueil des supporters rennais lors de son
entrée en jeu à 15 minutes du terme de la rencontre. « L'accueil du
public m'a vraiment touché, a-t-il dit en zone mixte. Voir ce public se
lever et applaudir comme ça, je ne l'imaginais pas, merci à tous les fans qui
m'ont supporté, » a déclaré l’ancien mancunien en zone mixte. Pogba va
désormais aider Monaco à retrouver de l’allant. Le club de la principauté est
dans une passe difficile.
