Monaco : Paul Pogba interpellé par un champion du monde 1998

De retour sur les terrains après 6 mois d’absence, Paul Pogba n’a pas pu empêcher la défaite de l’AS Monaco ce samedi à Rennes. L’international français aura pour objectif de retrouver petit à petit des sensations afin de s’imposer au sein du onze de Sébastien Pocognoli.

Petit événement du côté du Roazhon Park ce samedi soir, Paul Pogba est de retour sur les pelouses de football. Après plus de deux ans sans jouer, l’international français a retrouvé l’odeur du rectangle vert. Entrée dans un contexte difficile, la Pioche n’a pas empêché la lourde défaite monégasque en terre bretonne. Mais le plus important était sûrement ailleurs pour le champion du monde 2018. Désormais, il doit trouver des sensations et de la régularité.

Pogba va devoir se gérer

Sur le plateau de Téléfoot, Bixente Lizarazu s’est exprimé sur le retour de Paul Pogba. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux s’interroge sur la capacité d'enchaînement de l’ancien joueur de la Juventus. « C’est un nouveau départ pour lui, il va falloir gérer une montée en puissance, son corps s’habitue au haut niveau, à la succession de matchs, aux entraînements tous les jours même si c’est le cas depuis un moment déjà. Et puis il y aura le regard des autres. Parce que pour l’instant, c’est le plaisir des supporters de le revoir jouer. Et puis c’est son propre regard à lui. Est-ce qu’il arrivera d’être le Pogba d’avant ? Est-ce qu’il acceptera d’être moins bien ou pas, » explique-t-il. Paul Pogba quant à lui a été touché par l’accueil des supporters rennais lors de son entrée en jeu à 15 minutes du terme de la rencontre. « L'accueil du public m'a vraiment touché, a-t-il dit en zone mixte. Voir ce public se lever et applaudir comme ça, je ne l'imaginais pas, merci à tous les fans qui m'ont supporté, » a déclaré l’ancien mancunien en zone mixte. Pogba va désormais aider Monaco à retrouver de l’allant. Le club de la principauté est dans une passe difficile.