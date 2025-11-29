ICONSPORT_278253_0057
Monaco

Monaco : Le vestiaire au bord de l'explosion ?

Monaco29 nov. , 9:40
parClaude Dautel
0
Tenu en échec à Chypre en Ligue des champions, l'AS Monaco est dans le dur. Si l'entraîneur n'est pas menacé, il se chuchote qu'entre les joueurs, la tension est énorme.
Trois jours après un nul pathétique (2-2) face au Pafos FC, le club de la principauté va croiser la route du Paris Saint-Germain ce samedi en Ligue 1. Retombée à la huitième place du classement après trois défaites consécutives, l'AS Monaco va devoir rectifier le tir afin d'éviter d'enchaîner un quatrième résultat négatif. Mais à en croire Loïc Tanzi, l'ambiance n'est pas du tout sereine du côté de la Turbie. Le problème ne serait pas avec Sébastien Pocognoli, le nouvel entraîneur belge recruté il y a quelques semaines, mais entre les joueurs eux-mêmes. Selon le journaliste de L'Equipe, il y a une scission totale au sein de l'effectif monégasque, ce qui met en danger le fonctionnement de l'équipe et ses résultats.
Evoquant cette situation sur le plateau de la chaîne d'infos sportives, Loïc Tanzi n'a pas cité des noms, mais il a tout de même lâché du lourd. « Il y a tout de même une très belle équipe à Monaco pour se battre face au PSG, ils ont fait de bons matchs contre le Barça et City. Maintenant, le gros point noir à Monaco, c’est le vestiaire. Ce n’est plus un problème d’entraîneur. Ce n’était pas la faute de Hütter, et ce n’est pas celle de Pocognoli. C’est qu’entre les joueurs aujourd’hui ça ne va pas. Cela a été très compliqué après le match nul à Pafos. Les joueurs commencent à se lâcher publiquement sur leurs coéquipiers. Il y a vraiment un problème interne à Monaco. Il y a des désaccords sur tout, entre les attaquants et les défenseurs, ceux qui pensent que d’autres ne font pas les efforts. Désormais, Pocognoli va devoir trancher », explique le journaliste, qui estime que désormais les dirigeants de l'AS Monaco et leur entraîneur doivent prendre des mesures brutales pour régler tout cela.

Ligue 1

29 novembre 2025 à 17:00
Monaco
17:00
Paris Saint Germain
0
