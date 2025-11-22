Monaco : Le salaire de Pogba en chute libre

Libéré par la Juventus, Paul Pogba s’est engagé en faveur de l’AS Monaco cet été. Son salaire en Principauté a été dévoilé et s’il reste conséquent, il n’a plus rien à voir avec ce que l’international français a connu par le passé.

« Il a fait une série d'entraînements, il y a eu des retours positifs et il a pu s'entraîner dans les conditions réelles de match. On a eu plus de temps pendant cette trêve pour avoir différentes formes de match ou de jeux tactiques » s’est réjoui l’entraîneur monégasque Sébastien Pocognoli avant le match au Roazhon Park. Les grands débuts de Paul Pogba en Ligue 1 sont attendus pour cet après-midi. Pour la première fois de la saison, l’international français est dans le groupe de l’AS Monaco pour le déplacement sur la pelouse du Stade Rennais lors de la 13e journée.s’est réjoui l’entraîneur monégasque Sébastien Pocognoli avant le match au Roazhon Park.

En attendant de voir si Paul Pogba disputera quelques minutes du match ce samedi à 19 heures, son salaire à l’AS Monaco vient d’être révélé par le site Sportune. Nos confrères affirment après avoir mené leur petite enquête que le champion du monde 2018 perçoit 320.000 euros bruts par mois à l’ASM, soit un peu moins de 3,9 millions d’euros par an. Un salaire imposant à l’échelle de la Ligue 1 mais qui n’a rien à voir avec ce que l’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus Turin a touché par le passé.

Pogba touche 4 ME par an à Monaco

A titre de comparaison, Paul Pogba percevait encore 8 millions d’euros par an lors de son dernier contrat à la Juventus, avant d’être libéré en raison de sa condamnation pour dopage. Même si le salaire de « La Pioche » est en chute libre, l’ASM espère voir son joueur rapidement apporter sur le terrain. Car pour les dirigeants monégasques, de tels émoluments restent importants et un retour sur investissement avec un joueur opérationnel est vivement souhaité. Le top départ, c’est peut-être pour ce samedi à l’occasion du match face à Rennes. Les premiers pas de Paul Pogba en Ligue 1 seront en tout cas surveillés de près par les supporters monégasques ainsi que par tous les observateurs du football français.