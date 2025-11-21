monaco pogba dier hradecky presents dans un bur precis iconsport 266259 0093 397146

Monaco : Pogba enfin dans le groupe

Monaco21 nov. , 17:32
parEric Bethsy
Cette fois c’est la bonne. Avant le déplacement à Rennes samedi (19h), Paul Pogba apparaît dans le groupe convoqué par l'entraîneur Sébastien Pocognoli. Le milieu de l’AS Monaco est convoqué pour la première fois de la saison, lui dont la remise en force a été ralentie par des pépins physiques. Plus de deux ans après son dernier match, c’était en septembre 2023, l’international français devrait donc effectuer ses débuts avec le club de la Principauté, mais aussi en Ligue 1.
