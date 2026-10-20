Monaco offre Brunner au PSG pour 30 ME

Monaco offre Brunner au PSG pour 30 ME

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parGuillaume Conte
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Injouable en ce début de saison, le bien nommé Paris Brunner fait saliver le PSG. D'autant que le prix demandé par l'AS Monaco n'est pas exagéré pour le moment.
Attaquant en forme de Ligue 1 cette saison, Paris Brunner a porté l’AS Monaco jusqu’à la première place. Mais le buteur allemand a été freiné dans sa bonne saison par une suspension de deux matchs pour un geste jugé haineux lors de son but marqué à Strasbourg en septembre. Depuis le début de la saison, il est néanmoins dans une réussite exceptionnelle, avec sept buts marqués en huit matchs. De quoi conforter l’AS Monaco dans son choix de miser sur le joueur acheté pour 4 millions d’euros au Borussia Dortmund en 2024, et prêté la saison dernière au Cercle Bruges.
L’international espoirs allemand voit forcément sa valeur grimper, et elle a même été multipliée par 10 lors de la dernière mise à jour sur Transfermarkt, pour atteindre 15 millions d’euros. Mais ce n’est pas à ce prix que l’AS Monaco compte le vendre prochainement, si cela devait être le cas. Le club de la Principauté est toujours dans un besoin de liquidités, et deux ventes de dernière minute ont échoué l’été dernier, avec Aleksandr Golovin et Lamine Camara. Selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, l’AS Monaco demande 30 millions d’euros pour céder son attaquant.

La clause spéciale de Dortmund

Un prix forcément juteux pour une équipe de Monaco qui n’a posé que 4 millions d’euros sur la table pour le recruter. Mais c’est loin d’être un montant insurmontable pour le PSG, qui fait partie de ses prétendants. Attention toutefois, même en cas de grosse offre, Paris ne sera pas certain d’enlever la mise. En effet, le Borussia Dortmund possède une clause lui permettant de s’aligner sur n’importe quelle offre sans pour autant avoir la priorité. Si Luis Campos arrivait avec 30 millions d’euros, le club allemand doit obligatoirement en être informé et pourrait très bien décider de mettre la même somme, et récupérer le joueur dans son effectif si Brunner donne toutefois son accord. Pas de quoi freiner le PSG si les deux « Luis » venaient à décider de miser gros sur Brunner, l’une des révélations de ce début de saison en Ligue 1.
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Derniers commentaires

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Faux crétin... C'est le plan Leproux avant QSI qui a réduit les supporters. Aucun supporters ne sont indeboulonables. Les anglais ont mis au pas leurs supporters et c'était autre chose que les South Winners 🤣 Maintenant, Merci le Qatar !!! On est au sommet grâce à eux donc très content pour Paris ⭐⭐

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

On est bien d'accord. Le souci n'est pas la dureté de la loi. Mais la certitude de te faire choper et d'en payer les conséquences. D'ailleurs plus la loi est dure plus, comme tu l'as souligné, les criminels sont prêts à tout pour ne pas se faire prendre. Il faut trouver un équilibre entre une sanction suffisante et proportionné pour qu'elle soit acceptée, assez dissuasive, avec une application effective entière et les moyens efficaces pour caractériser l'infraction. Mais il ne faut pas se leurrer il n'y a pas qu'au niveau de la justice que cela se règlera. C'est sociétal. C'est l'ensemble de la société qu'il faut remettre en cause. Car nous sommes citoyens, parents, travailleurs (au sens de celui qui travaille), conducteurs etc... Et c'est tous ces aspects qu'il faut remettre en cause.

OM : Clément Turpin désigné, Marseille crie au complot

Je vous propose à tous d’arrêter de cliquer sur ces copié collé d’articles concernant les arbitres

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

A l armée mon instructeur disait que "si il n y a pas de consequences, il n y a pas de discipline..." Et c est le soucis en France, il est clair qu on ne peut pas incarcerer les gens à chaque delit, mais meme taper ds le portefeuille est difficile, donc que reste t il de dissuassif ? Le tout repressif ne marche pas, on le voit au Etats Unis , ou ils ont un important arsenal legislatif censé etre dissuassif sauf que le revers c est que les delinquants et criminels sont pret a tout pour ne pas se faire prendre, en France on commence a voir la meme chose pour les delits routiers ou un simple controle se transforme en delit de fuite et refus d obtemperer.

Couper la main aux pilleurs, la femme de Théo Hernandez est cash

Non mais la friteuse comment tu peux écrire de telles conneries, réécrire l’histoire à l’envers,. Un vrai révisionniste et complotiste. Débattre avec toi n’a aucun interet. Je te laisse à tés obcessions morbides .

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