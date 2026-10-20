Monaco offre Brunner au PSG pour 30 ME

Faux crétin... C'est le plan Leproux avant QSI qui a réduit les supporters. Aucun supporters ne sont indeboulonables. Les anglais ont mis au pas leurs supporters et c'était autre chose que les South Winners 🤣 Maintenant, Merci le Qatar !!! On est au sommet grâce à eux donc très content pour Paris ⭐⭐
On est bien d'accord. Le souci n'est pas la dureté de la loi. Mais la certitude de te faire choper et d'en payer les conséquences. D'ailleurs plus la loi est dure plus, comme tu l'as souligné, les criminels sont prêts à tout pour ne pas se faire prendre. Il faut trouver un équilibre entre une sanction suffisante et proportionné pour qu'elle soit acceptée, assez dissuasive, avec une application effective entière et les moyens efficaces pour caractériser l'infraction. Mais il ne faut pas se leurrer il n'y a pas qu'au niveau de la justice que cela se règlera. C'est sociétal. C'est l'ensemble de la société qu'il faut remettre en cause. Car nous sommes citoyens, parents, travailleurs (au sens de celui qui travaille), conducteurs etc... Et c'est tous ces aspects qu'il faut remettre en cause.
Je vous propose à tous d’arrêter de cliquer sur ces copié collé d’articles concernant les arbitres
A l armée mon instructeur disait que "si il n y a pas de consequences, il n y a pas de discipline..." Et c est le soucis en France, il est clair qu on ne peut pas incarcerer les gens à chaque delit, mais meme taper ds le portefeuille est difficile, donc que reste t il de dissuassif ? Le tout repressif ne marche pas, on le voit au Etats Unis , ou ils ont un important arsenal legislatif censé etre dissuassif sauf que le revers c est que les delinquants et criminels sont pret a tout pour ne pas se faire prendre, en France on commence a voir la meme chose pour les delits routiers ou un simple controle se transforme en delit de fuite et refus d obtemperer.
Non mais la friteuse comment tu peux écrire de telles conneries, réécrire l’histoire à l’envers,. Un vrai révisionniste et complotiste. Débattre avec toi n’a aucun interet. Je te laisse à tés obcessions morbides .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|14
|7
|4
|2
|1
|13
|5
|8
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|4
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|1
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|9
|5
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|10
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|2
|1
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|6
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|15
|14
|1
|11
|7
|3
|2
|2
|7
|6
|1
|10
|7
|3
|1
|3
|14
|11
|3
|9
|7
|3
|0
|4
|14
|10
|4
|9
|7
|2
|3
|2
|13
|10
|3
|9
|7
|2
|3
|2
|12
|11
|1
|9
|7
|3
|0
|4
|11
|17
|-6
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|12
|15
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|15
|-6
|6
|7
|1
|3
|3
|10
|15
|-5
|4
|7
|1
|1
|5
|5
|16
|-11
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|11
|-6
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