Monaco offre Brunner au PSG pour 30 ME

Injouable en ce début de saison, le bien nommé Paris Brunner fait saliver le PSG. D'autant que le prix demandé par l'AS Monaco n'est pas exagéré pour le moment.

Attaquant en forme de Ligue 1 cette saison, Paris Brunner a porté l’AS Monaco jusqu’à la première place. Mais le buteur allemand a été freiné dans sa bonne saison par une suspension de deux matchs pour un geste jugé haineux lors de son but marqué à Strasbourg en septembre. Depuis le début de la saison, il est néanmoins dans une réussite exceptionnelle, avec sept buts marqués en huit matchs. De quoi conforter l’AS Monaco dans son choix de miser sur le joueur acheté pour 4 millions d’euros au Borussia Dortmund en 2024, et prêté la saison dernière au Cercle Bruges.

L’international espoirs allemand voit forcément sa valeur grimper, et elle a même été multipliée par 10 lors de la dernière mise à jour sur Transfermarkt, pour atteindre 15 millions d’euros. Mais ce n’est pas à ce prix que l’AS Monaco compte le vendre prochainement, si cela devait être le cas. Le club de la Principauté est toujours dans un besoin de liquidités, et deux ventes de dernière minute ont échoué l’été dernier, avec Aleksandr Golovin et Lamine Camara. Selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, l’AS Monaco demande 30 millions d’euros pour céder son attaquant.

La clause spéciale de Dortmund

Un prix forcément juteux pour une équipe de Monaco qui n’a posé que 4 millions d’euros sur la table pour le recruter. Mais c’est loin d’être un montant insurmontable pour le PSG, qui fait partie de ses prétendants. Attention toutefois, même en cas de grosse offre, Paris ne sera pas certain d’enlever la mise. En effet, le Borussia Dortmund possède une clause lui permettant de s’aligner sur n’importe quelle offre sans pour autant avoir la priorité. Si Luis Campos arrivait avec 30 millions d’euros, le club allemand doit obligatoirement en être informé et pourrait très bien décider de mettre la même somme, et récupérer le joueur dans son effectif si Brunner donne toutefois son accord. Pas de quoi freiner le PSG si les deux « Luis » venaient à décider de miser gros sur Brunner, l’une des révélations de ce début de saison en Ligue 1.