ICONSPORT_282908_0240

Monaco : Il accuse les joueurs de tricher

Monaco21 janv. , 13:00
parQuentin Mallet
1
Après la gifle reçue sur le terrain du Real Madrid en Ligue des champions ce mardi (6-1), les joueurs de l'AS Monaco sont visés par des critiques et de lourdes accusations sur le fait qu'ils choisissent leurs matchs.
Cette saison est définitivement bien délicate pour l'AS Monaco. Après avoir été assez déçu du rendement de l'équipe en début de saison, la direction sportive a pris la décision forte de se séparer d'Adi Hütter pour le remplacer par Sébastien Pocognoli. Arrivé avec la casquette d'un jeune entraineur sûr de ses qualités grâce à de belles prouesses avec l'Union Saint-Gilloise, le Belge ne parvient toutefois pas à mettre un plan de jeu efficace en place.
Avec un bilan catastrophique de seulement 3 victoires en 11 matchs de Ligue 1 depuis sa prise de poste en octobre dernier, il fait logiquement l'objet de nombreuses critiques. Et la gifle reçue par le Real Madrid ce mardi en Ligue des champions (6-1) accentue fortement la pression sur lui, mais aussi et surtout sur les joueurs, accusés par Emmanuel Petit de choisir leurs matchs.

Les joueurs de Monaco choisissent leurs matchs

« Ils se sont qualifiés l'année dernière en Ligue des champions donc on sait ce que cette équipe est capable de faire. Quand tu vois les résultats de l'AS Monaco cette année, qu'ils choisissent leurs matchs et qu'ils sont capables de se hisser au niveau de l'enjeu du match… en C1 ils l'ont fait depuis le début de saison, ils l'ont fait contre le PSG en Ligue 1 également. Elle est où la réalité ? C'est le 6-1 de ce soir, les résultats médiocres et les prestations très mauvaises de ces dernières semaines, ou c'est ce qu'il s'est passé par intermittence sur des matchs à grande envergure ? En sachant que cette équipe n'a pas beaucoup évolué depuis la saison dernière. On a l'impression qu'il n'y a plus de capitaine sur le bateau pour naviguer, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Je remarque ça depuis des mois du côté de l'AS Monaco », a pesté Emmanuel Petit, ancienne gloire monégasque (292 matchs). Une forme de triche ou une réelle irrégularité difficile à corriger ? De nombreux responsables peuvent être pointés du doigt…

Lire aussi

Indice UEFA : Tout s’écroule pour la FranceIndice UEFA : Tout s’écroule pour la France
Mbappé et le Real atomisent Monaco, ça va mal finirMbappé et le Real atomisent Monaco, ça va mal finir
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_263636_0246
PSG

La clause de Vitinha, le PSG en rigole encore

ICONSPORT_282777_0040
OM

L'OM dépouille Feyenoord, c'est fini !

ICONSPORT_275040_0143
OL

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Fil Info

21 janv. , 13:40
La clause de Vitinha, le PSG en rigole encore
21 janv. , 13:20
L'OM dépouille Feyenoord, c'est fini !
21 janv. , 12:40
Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL
21 janv. , 12:30
TV : OM - Liverpool, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
21 janv. , 12:20
Alerte rouge, El Karouani nouvelle priorité de l'OM !
21 janv. , 12:00
Le PSG reçoit une offre colossale, la réponse est bluffante
21 janv. , 11:40
CAN 2025 : Le Maroc et le Sénégal réconciliés par la CAF
21 janv. , 11:30
Rennes : Accord trouvé pour Sebastian Szymanski

Derniers commentaires

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Pourquoi c’est toi qui décide???

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Ou alors, il faut déjà être bien équipé... Morton, Tolisso, Sulc + Mangala, Tessmann, Nartey + Merah et De Carvalho

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

c rien n y connaitre au foot de critiquer et de vomir un joueur comme lui..... pauvre footix....

Mercato : Angers rêve d’envoyer Abdelli à l’OL

Non non on en veux pas.

L'OM dépouille Feyenoord, c'est fini !

Non mais ça devient comique a force. Quand on les écoute l'OM va encore recruter 11 joueurs cet hiver....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading