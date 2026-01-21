Monaco : Il accuse les joueurs de tricher

Après la gifle reçue sur le terrain du Real Madrid en Ligue des champions ce mardi (6-1), les joueurs de l'AS Monaco sont visés par des critiques et de lourdes accusations sur le fait qu'ils choisissent leurs matchs.
Cette saison est définitivement bien délicate pour l'AS Monaco
. Après avoir été assez déçu du rendement de l'équipe en début de saison, la direction sportive a pris la décision forte de se séparer d'Adi Hütter pour le remplacer par Sébastien Pocognoli. Arrivé avec la casquette d'un jeune entraineur sûr de ses qualités grâce à de belles prouesses avec l'Union Saint-Gilloise, le Belge ne parvient toutefois pas à mettre un plan de jeu efficace en place.
Avec un bilan catastrophique de seulement 3 victoires en 11 matchs de Ligue 1 depuis sa prise de poste en octobre dernier, il fait logiquement l'objet de nombreuses critiques. Et la gifle reçue par le Real Madrid ce mardi en Ligue des champions
(6-1) accentue fortement la pression sur lui, mais aussi et surtout sur les joueurs, accusés par Emmanuel Petit de choisir leurs matchs.
Les joueurs de Monaco choisissent leurs matchs
« Ils se sont qualifiés l'année dernière en Ligue des champions donc on sait ce que cette équipe est capable de faire. Quand tu vois les résultats de l'AS Monaco cette année, qu'ils choisissent leurs matchs et qu'ils sont capables de se hisser au niveau de l'enjeu du match… en C1 ils l'ont fait depuis le début de saison, ils l'ont fait contre le PSG en Ligue 1 également. Elle est où la réalité ? C'est le 6-1 de ce soir, les résultats médiocres et les prestations très mauvaises de ces dernières semaines, ou c'est ce qu'il s'est passé par intermittence sur des matchs à grande envergure ? En sachant que cette équipe n'a pas beaucoup évolué depuis la saison dernière. On a l'impression qu'il n'y a plus de capitaine sur le bateau pour naviguer, tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Je remarque ça depuis des mois du côté de l'AS Monaco
», a pesté Emmanuel Petit, ancienne gloire monégasque (292 matchs). Une forme de triche ou une réelle irrégularité difficile à corriger ? De nombreux responsables peuvent être pointés du doigt…