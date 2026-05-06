Monaco et le Barça règlent le cas Ansu Fati

TV : Le prix de Ligue1+ va augmenter, c’est officiel

Paris sera vendeur dans la région Parisienne Un gamin de Rennes ou Lyon ne prendra pas un abonnement à 5 euros pour suivre Marseille ou Paris (à moins qu'il soit supporter) c'est différent quand tu es abonné a ligue1 + la tu regarde ton club et PSG ou OL ou OM