Monaco veut lever l'option d'achat d'Ansu Fati
Ansu Fati sous le maillot d'AS Monaco

Monaco et le Barça règlent le cas Ansu Fati

Monaco06 mai , 17:20
parEric Bethsy
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Prêté par le FC Barcelone l’été dernier, Ansu Fati va rester à l’AS Monaco, annonce le journaliste Fabrizio Romano. L’attaquant de 23 ans sera définitivement transféré au club de la Principauté qui va payer le montant de l’option d’achat (11 millions d’euros). Le Barça a néanmoins négocié une clause de rachat dont le prix n’est pas révélé. Une satisfaction pour les Monégasques, convaincus par les performances de l’Espagnol (11 buts cette saison toutes compétitions confondues), mais aussi pour les Blaugrana qui ne comptent plus sur Ansu Fati.
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Daniel... Oui un jour tous les clubs finissent par perdre... Si le concept c'est de dire qu'un jour un mec va mourir mais de pas savoir quand et de se gargariser de cette prévision se réalise... Ca confine au ridicule 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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