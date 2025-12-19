Monaco et Akliouche, alerte rouge

L'AS Monaco a soudainement ouvert la porte à un départ de Maghnes Akliouche dès cet hiver. L'entraineur du club de la Principauté laisse son joueur libre de son choix.

Joueur à la plus forte valeur marchande de l’AS Monaco , Maghnes Akliouche continue de prendre son envol. Il est même devenu international français ces derniers mois, et peut rêver d’une place avec les Bleus pour la prochaine Coupe du monde. Le meneur de jeu est surtout suivi par de nombreux clubs en Europe, que ce soit en Premier League, en Liga ou même en France puisque Luis Campos l’apprécie beaucoup et le verrait bien au PSG.

L'entraineur de Monaco ne retient pas Akliouche

L’été dernier, il a souvent été question d’un transfert pour l’ancien joueur de Torcy, mais Monaco a tenu bon la barre, avec la perspective de continuer à progresser et de disputer la Ligue des Champions dans la peau d’un titulaire. La question va de nouveau se poser, et dès le mois de janvier. En conférence de presse, Sébastien Pocognoli a surpris tout le monde en laissant entendre que le gaucher était libre de ses choix, et donc de son avenir.

Je compte sur tout le monde pour la deuxième partie de la saison, mais Maghnes est libre de prendre ses décisions. Celles sur la suite de sa carrière lui appartiennent. Est-ce que j'ai demandé à mes dirigeants de fermer la porte ? Je suis heureux avec mon groupe et je ferai avec celui que j'ai après le mercato. Je m'adapte toujours. Je le fais depuis mon arrivée », a livré l'entraineur belge, qui ne fait visiblement pas du maintien d'Akliouche à Monaco un besoin vital. Il faudra certes que l'AS Monaco y trouve son compte, mais visiblement, le club de la Principauté ne compte pas s'accrocher outre-mesure à son joueur de 23 ans, évalué à 50 millions d'euros.

Même si le club du Rocher sera bien évidemment plus fort avec son international français, il y a aussi une réalité économique à prendre en compte. Selon L’Equipe, Manchester City pourrait très bien passer à l’action rapidement, surtout maintenant que la porte est ouverte.