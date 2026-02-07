OM : De Zerbi menacé, le PSG décidera de son avenir

ICONSPORT_281658_0042
Malgré le large succès contre Rennes (3-0) mardi en Coupe de France, l’Olympique de Marseille ne s’est pas totalement rassuré. Un nouveau fiasco dans le Classique dimanche serait difficile à vivre et pourrait menacer l’avenir du coach Roberto De Zerbi.
Roberto De Zerbi ne sait pas à quoi s’attendre. Cette saison, l’Olympique de Marseille fait preuve d’une inconstance inexplicable pour son entraîneur. L’Italien a beau mettre la pression sur son groupe, notamment en poussant Amir Murillo vers la sortie. Il n’empêche que le technicien n’est pas à l’abri d’une déroute face au Paris Saint-Germain dimanche soir. Le coach marseillais a pourtant intérêt à éviter un nouveau fiasco, prévient le journaliste Martin Mosnier, persuadé qu’un Classique raté lui serait fatal.
« Il y a ce que disent Longoria et Benatia : à la vie, à la mort… Longoria a dit qu'il voulait que De Zerbi devienne comme Diego Simeone à l'Atlético Madrid. Ça, c'était avant la défaite à Bruges (3-0), a rappelé le spécialiste d’Eurosport. Mais il y a une autre réalité, c'est qu'il y a eu un naufrage en Ligue des Champions, la fin d'une aventure alors que ça devait passer comme sur des roulettes. Je vois mal comment De Zerbi pourrait rester en cas de fiasco au Parc des Princes. »

Vers une fin inévitable ?

« Si tu prends une nouvelle volée, ça me semble inenvisageable de le garder parce qu'à un moment donné, c'est Marseille et on sait comment ça se passe là-bas. Si Longoria prend la décision de ne pas virer De Zerbi après une volée au Parc des Princes, je pense que tu risques de faire craquer l'allumette, le Vélodrome peut devenir un volcan. A ce moment-là, je pense qu'il faudra faire sauter un fusible, ou alors c'est le club qui va se consumer. A un moment, tu seras obligé de prendre une décision », a prédit le journaliste pessimiste pour l'avenir de Roberto De Zerbi.

Derniers commentaires

OL : Tyler Morton la prochaine énorme vente de Lyon

C'est pas GreeNwood , c'est Greenwood

Nantes - OL : les compos (21h05 sur Ligue1+)

déjà un premier jaune scandaleux

Nantes - OL : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Donc c'est Endrick qui prend un jaune sur un tirage de maillot alors que l'autre nantais méritait jaune sur sa première grosse faute? Lol, tout va bien :)

OL : Tyler Morton la prochaine énorme vente de Lyon

Heu c'est GreeNwood. Une fois que tu oublies le N, je veux bien mais 3x de suite... Tu ne sais mm pas écrire le nom de ton joueur...

OL : Tyler Morton la prochaine énorme vente de Lyon

Je crois plus une vente de morton que greenwood, greenwood avec son histoire il est déjà banni de l Angleterre, a part l Angleterre y a pas beaucoup de club qui peuvent prendre greenwood , le real ils ont déjà beaucoup de monde, au barca c'est la même chose , atletico ! Pas sur qu'il peuvent se permettre puisque ils ont pris déjà loockman

