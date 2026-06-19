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Monaco : Caio Henrique a trouvé son prochain club

Monaco19 juin , 17:15
parQuentin Mallet
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Trop irrégulier et touché à la cuisse en fin de saison, Caio Henrique était plus que jamais sur le départ, alors qu'un accord avec l'Ajax Amsterdam a été trouvé pour un transfert cet été.
L'AS Monaco profite du mercato estival ouvert en début de semaine pour commencer à remodeler son effectif. Dans l'objectif de dégraisser et de faire partir les joueurs qui ne font plus pleinement partie du projet monégasque, le club de la Principauté est proche de se séparer de Caio Henrique. Le latéral gauche brésilien de 28 ans, sur le Rocher depuis le mois d'août 2020, est attendu à l'Ajax Amsterdam, selon les informations de L'Equipe. Les dirigeants de Monaco et leurs homologues amstellodamois sont proches d'un accord pour un transfert d'un montant de 10 millions d'euros, assortis de bonus pouvant monter à 3 millions d'euros, ainsi qu'un bonus de 25% à la revente.
Une très belle affaire pour les Monégasques, qui espèrent désormais que l'intéressé trouvera lui aussi un terrain d'entente avec le dernier 5e d'Eredivisie. Au total, Caio Henrique a disputé 211 matchs sous les couleurs de l'ASM, qui parvient à faire une plus-value sur son tranfert.
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Derniers commentaires

Achraf Hakimi sera jugé pour viol, la justice confirme

Ah c'est sur que comme ce sont des juifs là Lionel Coquard vient bien cracher sur eux. Vous n'avez pas cité Arthur pour les défendre? Vous avez d'autres juifs sur qui cracher? Ah l'extrême gauche dans toute sa splendeur... Mais surtout ne venez pas parler d'antisémitisme 😂🤣😂

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et toi 32 ans que t as pas vu l' école. blaireau de kassos. c est du CE1.....

C’est terminé, l’OM doit passer aux aveux

Il y a énormément de bons joueurs libres ou en fin de contrat( celik , mingueza, bissouma, schlager, ito, kamada … ) pour faire un bon recrutement mais avant tout il faut vendre des joueurs bankables ( greenwood, balerdi, hojberg, aguerd, aubameyang ) ou qui n’ont rien à faire à l’OM ( abdelli, kondogbia, Gomes ) et garder une ossature avec weah, emerson , Medina , timber , paixao

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bah non. vous etes tellement mieux que les autres.....

C’est terminé, l’OM doit passer aux aveux

Et toi va falloir que tu l’entendes : tes coms’ et tes analyses sont complètement debiles

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