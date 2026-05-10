Monaco : Balogun cartonne et demande son départ

Enfin performant avec l’AS Monaco après deux saisons décevantes, Folarin Balogun pourrait quitter la Ligue 1 pour retourner en Premier League lors du prochain mercato.

En août 2023, Folarin Balogun faisait l’objet d’un très gros transfert entre Arsenal et l’AS Monaco. Impressionné par les performances de l’international américain durant son prêt au Stade de Reims, le club de la Principauté payait 30 millions d’euros pour le recruter. Un investissement important qui n’a pas porté ses fruits lors des deux premières saisons. Plombé par les blessures, l’Américain, confronté à une forte concurrence à l’ASM, n’a pas vraiment répondu aux attentes. C’est différent cette saison puisque Folarin Balogun s’est enfin imposé comme le leader de l’attaque monégasque. Auteur de 19 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, il réalise de loin sa meilleure saison sur le Rocher.

Celle-ci arrive au meilleure moment puisque le natif de New-York n’a plus que deux ans de contrat (juin 2028). Pour l’AS Monaco, c’est le moment idéal afin de le vendre avant que le joueur arrive dans sa dernière année de contrat. Selon L’Equipe, la probabilité de voir Balogun quitter l’ASM dans les prochaines semaines a pris de l’épaisseur. Le joueur est lui aussi favorable à un départ et souhaite revenir en Premier League, trois ans après son départ d’Arsenal. Formé chez les Gunners, Balogun n’avait pas réellement eu sa chance au sein du club londonien.

Balogun, tendance à un retour en Angleterre

A 24 ans, il s’estime à présent plus armé pour répondre aux exigences d’un gros club anglais. Reste à savoir qui se positionnera pour recruter celui qui compte 25 sélections (8 buts) avec les Etats-Unis. L’AS Monaco espère réaliser une plus-value, trois ans après avoir dépensé 30 millions d’euros sur ce dossier. La Coupe du monde aux USA, que Folarin Balogun va disputer avec l’équipe de Mauricio Pochettino, pourrait faire un peu plus gonfler la cote de l’avant-centre américain. Toutes les conditions sont donc réunies pour qu’un gros transfert voit le jour, faisant le bonheur de l’AS Monaco et du joueur.