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Monaco : Balogun cartonne et demande son départ

Monaco10 mai , 14:00
parCorentin Facy
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Enfin performant avec l’AS Monaco après deux saisons décevantes, Folarin Balogun pourrait quitter la Ligue 1 pour retourner en Premier League lors du prochain mercato.
En août 2023, Folarin Balogun faisait l’objet d’un très gros transfert entre Arsenal et l’AS Monaco. Impressionné par les performances de l’international américain durant son prêt au Stade de Reims, le club de la Principauté payait 30 millions d’euros pour le recruter. Un investissement important qui n’a pas porté ses fruits lors des deux premières saisons. Plombé par les blessures, l’Américain, confronté à une forte concurrence à l’ASM, n’a pas vraiment répondu aux attentes. C’est différent cette saison puisque Folarin Balogun s’est enfin imposé comme le leader de l’attaque monégasque. Auteur de 19 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, il réalise de loin sa meilleure saison sur le Rocher.
Celle-ci arrive au meilleure moment puisque le natif de New-York n’a plus que deux ans de contrat (juin 2028). Pour l’AS Monaco, c’est le moment idéal afin de le vendre avant que le joueur arrive dans sa dernière année de contrat. Selon L’Equipe, la probabilité de voir Balogun quitter l’ASM dans les prochaines semaines a pris de l’épaisseur. Le joueur est lui aussi favorable à un départ et souhaite revenir en Premier League, trois ans après son départ d’Arsenal. Formé chez les Gunners, Balogun n’avait pas réellement eu sa chance au sein du club londonien.

Balogun, tendance à un retour en Angleterre

A 24 ans, il s’estime à présent plus armé pour répondre aux exigences d’un gros club anglais. Reste à savoir qui se positionnera pour recruter celui qui compte 25 sélections (8 buts) avec les Etats-Unis. L’AS Monaco espère réaliser une plus-value, trois ans après avoir dépensé 30 millions d’euros sur ce dossier. La Coupe du monde aux USA, que Folarin Balogun va disputer avec l’équipe de Mauricio Pochettino, pourrait faire un peu plus gonfler la cote de l’avant-centre américain. Toutes les conditions sont donc réunies pour qu’un gros transfert voit le jour, faisant le bonheur de l’AS Monaco et du joueur.
F. Balogun

F. Balogun

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs10
Buts5
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs28
Buts13
Passes décisives4
Jaune4
Rouge1
Jaune Rouge0
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
67322147623329
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163237223272-40

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