L'Allemagne surprise, l'Equateur et la Cote d'Ivoire qualifiés

Pour remplacer Abner Vinícius ? Espérons qu'il soit aussi bien
Pas beaucoup de personnes doivent le connaître... Sauf ceux après mon message qui vont aller sur internet
Un match nul suffit.
Non ça... c'est ta vérité et celle de tes potes aveuglés par Nasser et le Qatar ! Mdr
Comme quoi... j'ai du bon sens. ^^
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