L'Allemagne surprise, l'Equateur et la Cote d'Ivoire qualifiés

La Cote d’Ivoire a validé son billet avec une victoire 2-0 face à Curaçao. L’Equateur a surpris l’Allemagne et verra aussi les 16es de finale.

Déjà qualifiée et assurée d’être première de son groupe, l’Allemagne avait décidé de mettre son équipe type pour le match face à l’Equateur. Et malgré l’ouverture du score de Sané sur un but contestable et contesté, la Mannschaft s’est inclinée face à des Equatoriens surmotivés. Cette victoire permet au « Tri » de terminer certes troisième de sa poule, mais avec quatre points, la qualification est en poche. En effet, parmi les meilleurs troisièmes, la Bosnie, la Corée du Sud, l'Ecosse et le Sénégal (ou l'Irak) ne pourront pas faire mieux.

Car la deuxième place revient à la Cote d’Ivoire, solide face à Curaçao pour s’imposer 2-0 et prendre ainsi six points pour sécuriser son billet direct pour les 16es de finale.