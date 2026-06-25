Sans Deschamps, la France vise la 1ère place à tout prix

Sans Deschamps, la France vise la 1ère place à tout prix

Equipe de France25 juin , 22:30
parGuillaume Conte
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Promu entraineur principal pour la rencontre de ce vendredi face à la Norvège, Guy Stéphan est forcément troublé par les évènements qui touchent Didier Deschamps. Mais il compte sur les Bleus pour remplir les objectifs.
Rentré en France pour assister aux obsèques de sa mère décédée, Didier Deschamps a décidé de laisser son équipe aux mains de son fidèle adjoint, Guy Stéphan. Le sélectionneur national est très rapidement retourné dans sa région pour être auprès des siens.
En conférence de presse, Guy Stéphan est revenu sur cet épisode douloureux. « Didier m'a appelé tôt le matin. J'ai été le voir dans sa chambre, il m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Très rapidement, il m'a demandé de conduire le groupe jusqu'à son retour, samedi ou dans la nuit de vendredi à samedi. Je vais m'efforcer de me montrer digne de sa confiance », a fait savoir le père de Julien Stephan, qui sait que le retour de Didier Deschamps sera rapide, mais aussi forcément difficile en ces circonstances.
En attendant, la Coupe du monde continue forcément, et Guy Stéphan espère bien être à la hauteur de la mission qui lui est confiée, même très provisoirement. « On a une pensée très forte pour Didier, il est très affecté. On échange beaucoup. Ce sera le cas jusqu'au match. Les obsèques auront lieu demain. On va s'efforcer de rendre cette situation difficile la plus normale possible », a livré son fidèle adjoint, avant de faire savoir que la France allait tout faire pour aller chercher la première place, très importante à ses yeux.
Source
« La première chose, c'est qu'on est qualifié après deux matchs. On aurait signé pour ça il y a deux mois. Didier veut finir premier, comme l'ensemble du groupe. C'est totalement différent pour la logistique si on finit deuxième. C'est une question d'horaire aussi, de température... C'est la logistique qui serait surtout différente, la première place est la meilleure », a expliqué Guy Stéphan, pour qui l’aspect transport, conditions de jeu et organisation pèse aussi dans cette volonté de finir absolument premier du groupe.
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Derniers commentaires

L'OM jouera désormais au CEPAC Vélodrome

j'avoue^^

Equateur - Allemagne : les compos (22h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Encire un arbitrage désolant.

L’OM sanctionné par la DNCG, les joueurs se régalent

A l'avenir, merci de ne pas parler comme un Sergio.

L’OM sanctionné par la DNCG, les joueurs se régalent

haha ca fait parler les mongols parigots et lyonnais c est deja ça. mais que de blabla.

Equateur - Allemagne : les compos (22h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Et voilà !... une faute d'un Allemand (pied haut qui touche la tête d'un équatorien) qui se poursuit et qui donne un but pour l'Allemagne. Les magouilles continues !!!! ^^ Bah... on peut imaginer qu'à la fin de La Coupe du Monde... la FIFA va (encore) donner le trophée à l'Argentine pour le jubilé de Messi. MDR

Equateur Allemagne Les Compos 22h00 Sur M6 Et Bein Sports 1

Ligue 1

CalendrierRésultats

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
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2
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3
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00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
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Angers SCO
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