Le but bizarre de l’Allemagne validé par la VAR

Equateur - Allemagne : les compos (22h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Et voilà !... une faute d'un Allemand (pied haut qui touche la tête d'un équatorien) qui se poursuit et qui donne un but pour l'Allemagne. Les magouilles continues !!!! ^^ Bah... on peut imaginer qu'à la fin de La Coupe du Monde... la FIFA va (encore) donner le trophée à l'Argentine pour le jubilé de Messi. MDR