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Le but bizarre de l’Allemagne validé par la VAR

Mondial 202625 juin , 22:08
parGuillaume Conte
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Déjà assurée d’être première de son groupe, l’Allemagne a très rapidement ouvert le score face à l’Equateur, qui joue pourtant sa peau. Le pays sud-américain se plaint tout de même d’un pied haut dans la figure d’un de ses défenseurs, Vite, sur l’action qui a mené au but, mais le but a bien été validé malgré les images assez parlantes. 
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Derniers commentaires

L'OM jouera désormais au CEPAC Vélodrome

j'avoue^^

Equateur - Allemagne : les compos (22h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Encire un arbitrage désolant.

L’OM sanctionné par la DNCG, les joueurs se régalent

A l'avenir, merci de ne pas parler comme un Sergio.

L’OM sanctionné par la DNCG, les joueurs se régalent

haha ca fait parler les mongols parigots et lyonnais c est deja ça. mais que de blabla.

Equateur - Allemagne : les compos (22h00 sur M6 et beIN Sports 1)

Et voilà !... une faute d'un Allemand (pied haut qui touche la tête d'un équatorien) qui se poursuit et qui donne un but pour l'Allemagne. Les magouilles continues !!!! ^^ Bah... on peut imaginer qu'à la fin de La Coupe du Monde... la FIFA va (encore) donner le trophée à l'Argentine pour le jubilé de Messi. MDR

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
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15
Monaco
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16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

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