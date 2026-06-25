Le but bizarre de l’Allemagne validé par la VAR

j'avoue^^
Encire un arbitrage désolant.
A l'avenir, merci de ne pas parler comme un Sergio.
haha ca fait parler les mongols parigots et lyonnais c est deja ça. mais que de blabla.
Et voilà !... une faute d'un Allemand (pied haut qui touche la tête d'un équatorien) qui se poursuit et qui donne un but pour l'Allemagne. Les magouilles continues !!!! ^^ Bah... on peut imaginer qu'à la fin de La Coupe du Monde... la FIFA va (encore) donner le trophée à l'Argentine pour le jubilé de Messi. MDR
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Leroy Sané frappe d’entrée et lance parfaitement l’Allemagne avant même les 2 minutes de jeu ⚽️⚡️ L’Allemagne mène 1-0. Suivez le match bit.ly/3Qx0IrQ sur M6 et M6+ #CDM2026 #FIFAWorldCup #EQUALL
Le but de Leroy Sané aurait-il dû être annulé selon vous ? Aucune faute n'est sifflée malgré le pied d'Aleksandar Pavlović 🇩🇪 dans le visage de Pedro Vite 🇪🇨 sur l'action du but.