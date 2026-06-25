Manchester City met 150 ME pour Anderson, il va signer

Pour remplacer Abner Vinícius ? Espérons qu'il soit aussi bien
Pas beaucoup de personnes doivent le connaître... Sauf ceux après mon message qui vont aller sur internet
Un match nul suffit.
Non ça... c'est ta vérité et celle de tes potes aveuglés par Nasser et le Qatar ! Mdr
Comme quoi... j'ai du bon sens. ^^
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
Elliot Anderson has been given permission to undergo a medical while on England duty. Move to Manchester City will now be formalised during the World Cup. Agreement reached within the last hour. Negotiation handled directly by Evangelos Marinakis on Forest's behalf.🏴