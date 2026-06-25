Manchester City met 150 ME pour Anderson, il va signer

Manchester City met 150 ME pour Anderson, il va signer

Premier League25 juin , 23:15
parGuillaume Conte
0
Ajouter comme source préférée sur Google

L’un des transferts les plus couteux de l’histoire va voir le jour en Premier League. Un accord a été trouvé entre Nottingham Forest et Manchester City pour l’arrivée d’Elliot Anderson chez les Sky Blues. Le montant varie entre 140 et 150 millions d’euros bonus compris, annoncent l’ensemble des insiders européens. L’accord avec le milieu de terrain a été trouvé pour une signature longue durée à City. La visite médicale va être faite aux Etats-Unis, où Anderson se trouve avec l’Angleterre pour la Coupe du monde.
Articles Recommandés
Cdm 2026 Le Programme Des 16es De Finale Deja Une Affiche Connue
Mondial 2026

CdM 2026 : Le programme des 16es de finale, déjà une affiche connue

Coupe du Monde 2026
Mondial 2026

CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026

Lallemagne Surprise Lequateur Et La Cote Divoire Qualifies
Mondial 2026

L'Allemagne surprise, l'Equateur et la Cote d'Ivoire qualifiés

Tv Algerie Autriche Sur Quelle Chaine Et A Quelle Heure
Mondial 2026

TV : Algérie - Autriche, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Fil Info

26 juin , 00:03
CdM 2026 : Le programme des 16es de finale, déjà une affiche connue
26 juin , 00:01
CdM 2026 : Programme TV et résultats de la Coupe du Monde 2026
25 juin , 23:58
L'Allemagne surprise, l'Equateur et la Cote d'Ivoire qualifiés
25 juin , 23:00
TV : Algérie - Autriche, sur quelle chaîne et à quelle heure ?
25 juin , 22:30
Sans Deschamps, la France vise la 1ère place à tout prix
25 juin , 22:08
Le but bizarre de l’Allemagne validé par la VAR
25 juin , 22:00
L’OM tout proche d'un accord, mais ce n’est pas le bon club
25 juin , 21:40
ASSE : Eliaquim Mangala de retour
25 juin , 21:22
C'est bouclé, Ouédraogo va signer à l'OL

Derniers commentaires

C'est bouclé, Ouédraogo va signer à l'OL

Pour remplacer Abner Vinícius ? Espérons qu'il soit aussi bien

C'est bouclé, Ouédraogo va signer à l'OL

Pas beaucoup de personnes doivent le connaître... Sauf ceux après mon message qui vont aller sur internet

Sans Deschamps, la France vise la 1ère place à tout prix

Un match nul suffit.

La DNCG impose à l’OM de vendre les gros salaires

Non ça... c'est ta vérité et celle de tes potes aveuglés par Nasser et le Qatar ! Mdr

La DNCG impose à l’OM de vendre les gros salaires

Comme quoi... j'ai du bon sens. ^^

La Dncg Impose A Lom De Vendre Les Gros Salaires

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
00000000
2
O. Lyonnais
00000000
3
Brest
00000000
4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
00000000
7
Paris Saint Germain
00000000
8
Rennes
00000000
9
Strasbourg
00000000
10
LOSC Lille
00000000
11
Angers SCO
00000000
12
Le Havre
00000000
13
Auxerre
00000000
14
Paris
00000000
15
Monaco
00000000
16
Troyes
00000000
17
Le Mans
00000000
18
Lorient
00000000

Loading