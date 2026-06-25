Manchester City met 150 ME pour Anderson, il va signer





L’un des transferts les plus couteux de l’histoire va voir le jour en Premier League. Un accord a été trouvé entre Nottingham Forest et Manchester City pour l’arrivée d’Elliot Anderson chez les Sky Blues. Le montant varie entre 140 et 150 millions d’euros bonus compris, annoncent l’ensemble des insiders européens. L’accord avec le milieu de terrain a été trouvé pour une signature longue durée à City. La visite médicale va être faite aux Etats-Unis, où Anderson se trouve avec l’Angleterre pour la Coupe du monde.