Monaco : Adi Hütter viré ? Semaine décisive sur le Rocher

L’AS Monaco n’est pas en grande forme sur ce début de saison. Si d’un point de vue comptable, le club du Rocher peut être satisfait, le jeu, lui, ne présente pas beaucoup de garanties. Adi Hütter est en danger avant les deux rendez-vous de la semaine. Le technicien autrichien va devoir convaincre pour sauver sa peau.

Ce mercredi soir, l’AS Monaco reçoit Manchester City dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions. Le club du Rocher est déjà sous pression après le lourd revers concédé en Belgique face au Club Bruges lors de la première journée (4-1). En championnat, les hommes d’ Adi Hütter sortent d’une défaite 3-1 à Lorient. Le technicien autrichien est déjà sous pression et son poste pourrait être remis en question à l’issue de la semaine. Outre un niveau de jeu poussif, l’ASM compte beaucoup de blessés. Avec un effectif réduit cet été, les options ne sont pas nombreuses dans la Principauté.

On va beaucoup souffrir. Toutes les équipes qui jouent contre City doivent être prêtes à souffrir. On veut faire notre meilleure performance de la saison. - Adi Hütter avant la rencontre contre Manchester City

Monaco et Hütter sont sous pression

Le Parisien dévoile ce mercredi matin que la situation se tend en interne autour d’Adi Hütter. Les deux prochaines rencontres vont sceller le sort de l'entraîneur monégasque. Dans le quotidien français, l’ancien joueur, Ahmed Kantari explique ce qui selon lui ne fonctionne pas à Monaco. « Adi Hütter a l’expérience et il est capable de gérer la situation. C’est difficile de juger avec tous les blessés. La question du joker médical se pose vraiment, car on entre dans une partie importante de la saison avec des matchs tous les trois jours. Le buteur Mika Biereth se montre également moins chirurgical que l’an passé. Ne faut-il pas sacrifier un attaquant en jouant avec une seule pointe, » dévoile-t-il. Le premier gros test pour le club du Rocher intervient ce mercredi soir. Ce dimanche, l’ASM enchaînera avec le derby face à l’OGC Nice. Adi Hütter devra tirer plus de son groupe pour espérer poursuivre son aventure en Principauté.