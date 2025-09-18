ICONSPORT_271082_0081

LdC : Monaco ridiculisé à Bruges à la mi-temps

Ligue des Champions18 sept. , 19:31
parGuillaume Conte

Terrible entrée en matière pour l’AS Monaco sur le terrain du Club Bruges. Malgré un pénalty obtenu rapidement mais raté par Maghnès Akliouche, les Monégasques ont pris l’eau de toutes parts et se retrouvent menés 3-0 par les Belges à la mi-temps. Et encore, c’est presque peu tant Kohn a multiplié les parades face aux incessantes offensives de Bruges. 

Champions League

18 septembre 2025 à 18:45
Club Brugge
Tresoldi32'Nwadike39'Vanaken42'Diakhon75'
4
1
Live90'
Monaco
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
81
ENTRE
L. Audoor
Club BruggeClub Brugge
SORT
R. Nwadike
Club BruggeClub Brugge
Remplacement
81
ENTRE
J. Spileers
Club BruggeClub Brugge
SORT
J. Ordóñez Guerrero
Club BruggeClub Brugge
Remplacement
78
ENTRE
K. Ouattara
MonacoMonaco
SORT
C. Mawissa Elebi
MonacoMonaco
But
75
M. Diakhon
Club BruggeClub Brugge
Voir Les Détails Complets Du Match
