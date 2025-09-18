LdC : Monaco ridiculisé à Bruges à la mi-temps

Après Real-OM, l’UEFA enfonce Marseille

Je comprends ton point de vue, mais sur le coup de l'action je vois penalty comme l'arbitre (main décolée et elle n'est pas au sol car c'est a la descente). Après discussion tu as le fait qu'il est dans une position naturelle. Mais la VAR ne déjuge que s'il y a une erreur manifeste. Or là ce n'est pas manifeste. Il n'aurait pas sifflé, pas dit que la VAR aurait demandé peno, il a sifflé la VAR n'a pas estimé que c'est une erreur manifeste de siffler péno. Ca peut être rageant mais je comprends le péno une fois sifflé