Edin Terzic

Edin Terzic tout proche de signer à Monaco

Monaco06 oct. , 18:00
parClaude Dautel
Le départ d'Adi Hütter de l'AS Monaco se profile de plus en plus. Pour remplacer l'entraîneur autrichien, le club de la Principauté a entamé des négociations avec Edin Terzic, l'ancien coach du Borussia Dortmund.
Les événement semblent se précipiter du côté de Monaco, puisque quelques heures après le tweet de Fabrizio Romano concernant le départ imminent d'Adi Hütter de son poste d'entraîneur de l'ASM, L'Equipe confirme que les choses devraient bouger dans les trois prochains jours sur le Rocher. Le quotidien sportif va encore plus loin en révélant que désormais c'est Edin Terzic, qui a quitté le Borussia Dortmund au lendemain de la défaite en finale de la Ligue des champions 2024 face au Real Madrid, qui est le grandissime favori pour succéder à Hütter. Ce dernier ne se fait plus réellement d'illusion concernant son avenir en Principauté, même si ce lundi il assurait encore l'entraînement des joueurs qui ne sont pas retenus par différentes sélections nationales.

Terzic négocie son futur contrat avec Monaco

Du côté de l'AS Monaco, contacté par le quotidien Monaco Matin, on a refusé de faire le moindre commentaire concernant un possible changement d'entraîneur, même si le quotidien régional confirme bien qu'Edin Terzic est le grand favori. Mes négociations auraient déjà commencé entre les représentants de l'entraîneur germano-croate de 42 ans et les dirigeants monégasques, et rien ne semble désormais en mesure de stopper l'opération. Il est vrai que depuis le début de saison, et même si Monaco est encore dans la course pour le podium de Ligue 1, mais en bas de classement en Ligue des champions, l'équipe d'Adi Hütter n'a pas encore fait un match référence et a même pris des claques, contre Brest et Bruges. Alors que Paul Pogba devrait revenir après la trêve internationale, ce sera probablement Edin Terzic qui pourra profiter du talent du milieu de terrain français.
Derniers commentaires

OL : Niakhaté perd ses nerfs et se blesse

coorectif: Paulo Fonseca et non Pauli .

L'OM sera champion, il prend les paris

Si l'Olympique de Marseille peut jouer le titre ? En tout cas je l'espère: modo a dut louper ,longtempsssssss.... les cours de compréhension de texte...

OL : Niakhaté perd ses nerfs et se blesse

cette défaite est a mettre a l'actif de Pauli et son copain maciel , il faudrait leur expliquer que les remplaçants sont la pour remplacer les joueurs qui ne sont plus en état de jouer et qu'ils ne sont pas obliger d'attendre la 90 eme minutes pour faire entrer des joueurs frais, a prime abord les coachings ne sont pas leurs spécialités. Et svp virer Maciel du bord de touche, ce type ne sert à rien, ne replace jamais les joueurs ni ne donne de directives, Fonseca n'a pas un autre adjoint plus technique que ce nullard ?

L'OM sera champion, il prend les paris

Ou il a prit les paris ? 😂 Encore un titre qui n a rien à voir avec l interview

OM : Nayef Aguerd agressé à Marseille

La petite Kenny est interdite des Bouches du Rhône Ses soit disante villa à Aix et Cassis sont à l abandon RIRES

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

