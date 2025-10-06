ICONSPORT_271282_0001
Adi Hutter

Adi Hütter viré, Fabrizio Romano dynamite Monaco

Monaco06 oct. , 9:00
parClaude Dautel
2
Spécialiste mondial du mercato, Fabrizio Romano a fait une annonce qui va faire du bruit sur le Rocher. Le journaliste annonce que le limogeage d'Adi Hütter pourrait intervenir durant cette trêve internationale.
L'AS Monaco et l'OGC Nice se sont quittés sur un score de parité (2-2) dimanche au Stade Louis II après une rencontre spectaculaire. Un point qui permet au club de la Principauté de rester au contact des équipes de tête en Ligue 1. Mais, du côté des dirigeants monégasques, on a visiblement des doutes de plus en plus forts sur la capacité d'Adi Hütter à mener cet effectif largement revu cet été. Et ce lundi, Fabrizio Romano frappe un grand coup en révélant que les responsables de l'AS Monaco sont actuellement en quête d'un nouvel entraîneur et que le technicien autrichien pourrait être démis de ses fonctions durant cette pause consacrée aux équipes nationales. Et si le journaliste italien lâche cette info, c'est que quelque chose se prépare du côté de La Turbie.

Monaco a déjà cherché un remplaçant à Hütter dans le passé

Dimanche, L'Equipe avait déjà évoqué le fait que les dirigeants de l'AS Monaco cherchaient un possible successeur au coach autrichien, mais le quotidien sportif précisait aussi que ce n'était pas la première fois que le board de la Principauté était en quête d'un nouvel entraîneur. Reste à savoir si cette fois, Dmitry Rybolovlev ira jusqu'au bout de son projet et sacrifiera Adi Hütter. De son côté, ce dernier a reconnu qu'il connaissait les règles du jeu et qu'il acceptait de vivre sous cette menace permanente. Pour l'instant, aucun nome ne circule concernant le possible remplaçant de l'actuel coach de l'AS Monaco.
2
Derniers commentaires

OM : Walid Acherchour dévoile le gros flop du mercato

Je le trouve pas mauvais dans le jeu. Il peut encore mieux faire, mais c'est pas parce qu'il fait un raté devant le but, qu'il faut le fusiller. Ce n'est pas un flop. La saison sera longue et il aura l'occasion de nous aider, j'en suis certain.

OM : Walid Acherchour dévoile le gros flop du mercato

il a fait une super preparation, mais on lui a mis Vermerren. O Riley devant lui. d un coup il est descendu de 2 crans dans la hierarchie. dur pour lui

« La défaite de l'OL est absurde » : Riolo n’a pas aimé

@Dirtyshady41 Oui, c'est certain. Celà demande une grosse débauche d'énergie tout le même et avec un match tous les 3 jours c'est pas évident pour les joueurs, et relâchement en fin de match est toujours possible. On a vécu ça certaines années à l'OM où on a du faire ça avec un effectif limité (années Bielsa ou Tudor), et finir la saison a été compliqué ;). Mais ce que vous faites depuis le début, personnellement je m'y attendais bas. Le talent de votre coach doit y faire aussi.

Le PSG rêve d'un joueur du LOSC

de cité !

Le PSG rêve d'un joueur du LOSC

Quelle vulgarité , cpmment un site peut laisser ce genre de coms de cailleras ??

