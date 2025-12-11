Mourinho s’offre un cadeau sur le dos de Pogba

Tellement ennuyeux ce dispositif ...
Sauf que l'autre club du sud c'etait en ldc contre Naples Dortmund le Bayern et compagnie pas en conference ou europa contre pim pam poum.
oui de mon coté aussi ca va je te remercie,j'espere aussi pour toi que vous allez finir l'annee en fanfare mais toujours derriere nous hein!!^^
" 8e défaite de suite (...) les Aiglons confortent leur dernière place avec zéro point au compteur" Ils font comme un autre club du sud que je ne nommerai pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont déjà éliminés qu'il n'y a aucun record à chercher.
2 1 tant pis pour eux
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
