Mourinho s’offre un cadeau sur le dos de Pogba

Après le match de Ligue des Champions remporté face à Naples (2-0) mercredi, l’entraîneur de Benfica José Mourinho a récupéré le maillot du milieu napolitain Scott McTominay. Il faut dire que le Portugais avait facilité son éclosion à Manchester United au détriment du Français Paul Pogba. Un geste que le Special One a tenu à rappeler.

José Mourinho n’est peut-être plus considéré comme l’un des tout meilleurs entraîneurs au monde. Mais une chose est sûre, c’est que le Portugais n’a rien perdu de sa capacité à animer les conférences de presse. Le coach de Benfica s’est encore distingué mercredi soir. Après la victoire contre Naples lors de la 6e journée de la Ligue des Champions, l’ancien manager de Manchester United est entré dans la salle de presse avec un sac.

Une journaliste lui a alors demandé s’il avait un cadeau à offrir aux médias. « Ce sac ? Non, c'est le mien, a répondu José Mourinho avant d’en révéler le contenu. Il y a le maillot de Scott McTominay à l'intérieur. » Rappelons que les deux hommes s’étaient côtoyés chez les Red Devils. A l’époque, le Special One avait facilité l’éclosion du jeune milieu de terrain. Le joueur classé 18e au Ballon d’Or 2025 a donc prouvé sa reconnaissance avec ce cadeau.

Pogba écarté, la fierté de Mourinho