Mourinho s’offre un cadeau sur le dos de Pogba

Foot Europeen11 déc. , 22:00
parEric Bethsy
Après le match de Ligue des Champions remporté face à Naples (2-0) mercredi, l’entraîneur de Benfica José Mourinho a récupéré le maillot du milieu napolitain Scott McTominay. Il faut dire que le Portugais avait facilité son éclosion à Manchester United au détriment du Français Paul Pogba. Un geste que le Special One a tenu à rappeler.
José Mourinho n’est peut-être plus considéré comme l’un des tout meilleurs entraîneurs au monde. Mais une chose est sûre, c’est que le Portugais n’a rien perdu de sa capacité à animer les conférences de presse. Le coach de Benfica s’est encore distingué mercredi soir. Après la victoire contre Naples lors de la 6e journée de la Ligue des Champions, l’ancien manager de Manchester United est entré dans la salle de presse avec un sac.
Une journaliste lui a alors demandé s’il avait un cadeau à offrir aux médias. « Ce sac ? Non, c'est le mien, a répondu José Mourinho avant d’en révéler le contenu. Il y a le maillot de Scott McTominay à l'intérieur. » Rappelons que les deux hommes s’étaient côtoyés chez les Red Devils. A l’époque, le Special One avait facilité l’éclosion du jeune milieu de terrain. Le joueur classé 18e au Ballon d’Or 2025 a donc prouvé sa reconnaissance avec ce cadeau.

Pogba écarté, la fierté de Mourinho

« S'il me l'a donné après le match ? Bien sûr, a confirmé José Mourinho. C'est moi qui l'ai fait débuter à Manchester United. C'est moi qui ai laissé Pogba à la maison pour le mettre sur le terrain. Le moins qu'il puisse faire, c'était de me donner son maillot. » Au passage, le technicien n’a pas pu s’empêcher d’envoyer une pique au Français. Ce n’est pas si étonnant lorsque l’on souvient que leur collaboration à Manchester United ne s’était pas très bien passée. En cas de retrouvailles, pas sûr que le Monégasque offre son maillot à son ancien coach.
