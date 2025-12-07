ASM : Les supporters veulent la tête de Thiago Scuro

Après Nice, le voisin de l’AS Monaco s’offre aussi une crise avec le coup de colère de ses supporters pour demander le départ de Thiago Scuro.

La défaite de Monaco à Brest pourrait être celle de trop pour un dirigeant monégasque. Le fusible du changement d’entraineur ayant déjà été effectué, la victoire face au PSG n’a pas pu masquer bien longtemps l’irrégularité du club de la Principauté. Alors que l’occasion se présentait de revenir sur le podium, Monaco a coulé à deux reprises, à Rennes et à Brest, sans oublier un nul peu glorieux à Paphos en Ligue des Champions.

Les supporters de l’AS Monaco ont décidé de s’en prendre à la direction du club pour demander des comptes. Dans un communiqué publié ce dimanche soir, ils ont annoncé qu’ils allaient prendre plusieurs mesures, comme la grève des encouragements en début de match mercredi contre Galatasaray, ou la mise à l’envers des baches, en signe de protestations. Ils espèrent le départ de Thiago Scuro, directeur général du club et responsable d’un recrutement que les fans ne comprennent visiblement pas.

« Nous exigeons un changement radical à la tête de la direction sportive. M. Scuro et son équipe n’ont plus la légitimité ni la compétence nécessaires pour mener ce club à la hauteur de son histoire. Le club s’enfonce et les directeurs sportifs continuent de faire semblant que tout va pour le mieux », assurent ainsi les Ultras monégasques, qui estiment avoir prévenu les dirigeants de ces problèmes depuis un long moment déjà.

Si Nice s’offre une crise énorme ces derniers jours, l’AS Monaco a visiblement mis en colère ses supporters, pour qui c’est la « compétence » de leurs dirigeants qui est à remettre en cause.