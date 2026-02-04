ICONSPORT_289630_0149

FC Nantes : Blas veut revenir, Rennes lui interdit

FC Nantes04 févr. , 14:20
parNathan Hanini
0
Le FC Nantes est dans une situation précaire. Le club est actuellement barragiste en Ligue 1. Pendant ce mercato hivernal, les Canaris ont tenté plusieurs coups pour se renforcer. Mais beaucoup de clubs et de joueurs ont refusé, c’est le cas du Stade Rennais avec Ludovic Blas.
Le FC Nantes était dans l’urgence lors de ce mercato hivernal. Plongés dans une situation sportive délicate, les Canaris ont profité de l’hiver pour changer d'entraîneur. Mais sur le mercato, la direction de l’octuple champion de France a voulu renforcer l’effectif notamment sur le plan offensif. Mais le club de Loire-Atlantique a essuyé les refus de la part des joueurs à l’image d’Arnaud Nordin. Mais également des clubs, le Stade Rennais en est l’exemple.

Blas et Simon ne reviendront pas

Pour renforcer sa ligne offensive, la direction nantaise a pensé à un retour de Ludovic Blas. « Il n’était pas contre l’idée de revenir. Rennes ne voulait pas le prêter, » confie David Phelippeau, journaliste Ouest France. Un refus du Stade Rennais qui ne veut pas prêter un joueur acheté 15 millions d’euros à l’été 2023. Le joueur n’était pas contre un retour de six mois, mais il restera finalement dans la rotation du club breton. L’octuple champion de France n’en est pas à son coup d’essai quand il s’agit de rapatrier ses ex. Les Canaris ont également tenté le coup Moses Simon sur ce mercato hivernal. Après des débuts compliqués du côté du Paris FC, le Nigérian a été approché selon Ouest France, mais là encore cela ne s’est pas concrétisé. Nantes devra donc faire sans des joueurs ayant fait le bonheur de la Beaujoire pendant quelques saisons. Toujours selon Ouest France, les refus sur ce mercato hivernal sont dus à une perte d’attirance pour le FC Nantes. Le club n’arrive plus à convaincre les joueurs de signer.

0
