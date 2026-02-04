FC Nantes : Blas veut revenir, Rennes lui interdit

Pour renforcer sa ligne offensive, la direction nantaise a pensé à un retour de Ludovic Blas. «» confie David Phelippeau, journaliste Ouest France. Un refus du Stade Rennais qui ne veut pas prêter un joueur acheté 15 millions d’euros à l’été 2023. Le joueur n’était pas contre un retour de six mois, mais il restera finalement dans la rotation du club breton. L’octuple champion de France n’en est pas à son coup d’essai quand il s’agit de rapatrier ses ex. Les Canaris ont également tenté le coup Moses Simon sur ce mercato hivernal. Après des débuts compliqués du côté du Paris FC, le Nigérian a été approché selon Ouest France, mais là encore cela ne s’est pas concrétisé. Nantes devra donc faire sans des joueurs ayant fait le bonheur de la Beaujoire pendant quelques saisons. Toujours selon Ouest France, les refus sur ce mercato hivernal sont dus à une perte d’attirance pour le FC Nantes. Le club n’arrive plus à convaincre les joueurs de signer.