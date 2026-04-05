Akliouche l'annonce, il veut faire pleurer l'OM

L’AS Monaco accueille l’Olympique de Marseille ce dimanche dans le choc de cette 28e journée de Ligue 1. Le club de la Principauté affiche un bien meilleur visage depuis quelques semaines, ce qui lui permet de renouer avec de l’ambition dans ce sprint final en championnat.

Enchaîner une septième victoire consécutive en Ligue 1, c’est l’objectif de l’ AS Monaco ce dimanche soir face à l’Olympique de Marseille. Dans un choc au sommet pour la course à la Ligue des champions , l’ASM a tout à gagner du côté de Louis II. Les hommes de Sébastien Pocognoli laissent derrière eux leurs doutes. L’occasion est parfaite ce dimanche de combler le gap avec le club de la cité phocéenne dans la course à la troisième place. Seulement trois petites unités séparent les deux adversaires du soir avant la rencontre.

Maghnes Akliouche retrouve de l’ambition avec Monaco

Une rencontre contre un concurrent direct et une série qui permettent au club du Rocher d’être ambitieux en cette fin de saison. Dans un entretien livré à l’émission Téléfoot, Maghnes Akliouche s’exprime sur sa forme et les objectifs de ce sprint final en championnat. « Ça se passe bien avec Monaco en ce moment. Et je suis aussi en forme et en confiance. Donc, je suis sur la continuité. Ces derniers matchs, on voit que l’on, est très bien. Donc, on peut aussi essayer de viser plus haut. On revient de loin, donc pouvoir se qualifier en Europe, en Ligue des champions bien sûr, c’est l’objectif, » explique-t-il. Après un début de saison difficile, l’international français retrouve des couleurs depuis quelques semaines. Décisif à quatre reprises sur les trois derniers matchs de Ligue 1, Maghnes Akliouche aura à cœur de briller en cette fin de saison afin de sécuriser sa place à la Coupe du monde dans la liste de Didier Deschamps cet été.